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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أوميكرون يجتاح العالم.. قرارات جديدة في السعودية وإلغاء الكريسماس بأوروبا وأمريكا

الإجراءات الإحترازية
الإجراءات الإحترازية

لا يزال فيروس كورونا، يهدد العالم في ظل الحاجة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد، بجانب الحاجة إلى لقاحات وجرعات معززة، للتعامل مع متحوراته، وآخرها متحور أوميكرون الذي انتشر في أكثر من 100 دولة حول العالم، وأعلنت العديد من الحكومات أنه سيصبح المتحور المهيمن على إصابات كورونا حول العالم.

وفي سبيل مواجهة كورونا ومتحوراته، طبقت الدول إجراءات وقرارات جديدة، بالتزامن مع الدراسات الحديثة التي تجرى في مجمعات الأبحاث والتي نستعرضها في التالي.

تشديد على مساجد السعودية

أصدرت وزارة الشئون الإسلامية، في المملكة العربية السعودية، تعميما لفروعها بمناطق المملكة، بشأن الإجراءات المتبعة للاحتراز من الإصابة بفيروس كورونا في المساجد، مشددة لى منسوبي المساجد بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، خاصة تطبيق التباعد بين المصلين، وارتداء الكمامة داخل المساجد للحد من انتشار  فيروس كورونا.

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تطعيم الحيوانات في تشيلي

من جانبها بدأت تشيلي في تطعيم الحيوانات ضد فيروس كورونا، لتصبح الأولى في أمريكا اللاتينية التي تحصّن الحيوانات ضد الوباء، في ظل وجود أكثر من 90% من السكان في السن القانونية مخطط لتطعيمهم بشكل كامل.

وطبقت حديثة حيوان، بوين، أكبر حديقة في البلاد، الجرعة  الأولى من اللقاح التجريبي المضاد لكورونا "زويتس"، وذلك منذ 13 ديسمبر الجاري، وقال مدير الحديقة إن تم اكتشاف حالات مصابة من القطط بفيروس كورونا، لذلك كانت الأسود والقطط الكبيرة أولية فى خطة التطعيم لدينا.

إلغاء احتفالات الكريسماس

من ناحية أخرى قال رئيس بلدية نيويورك، إن المدينة ستخفض أعداد من سيسمح لهم بالدخول إلى ساحة "تايمز سكوير"، لحضور احتفالات رأس السنة، وذلك في ظل ارتفاع إصابات كورونا من متحور أوميكرون الجديد، في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تسمح المدينة بدخول ثلث الأعداد فقط في عشرات المناطق المخصصة للاحتفال، وسيتعين على من يريد الحضور إظهار ما يثبت تلقيهم تطعيما كاملا بجانب الالتزام بارتداء الكمامات.

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إلغاء الاحتفالات في أوروبا

وعلى جانب آخر، اتخذت عدد من الحكومات في أوروبا، قيود للحد من الاحتفال برأس السنة الجديدة، وكان أول تلك الدول هي هولندا، والتي فرضت إغلاق  منذ الأسبوع الماضي، تخوفا من الموجة الخامسة لفيروس كورونا والتي يقودها متحور أوميكرون.

ومن المقرر أن يخفض عدد الزوار المسموح باستقبالهم في منزل واحد من 4 إلى 2، باستثناء ليلة عيد الميلاد المحددة مساء اليوم، وعلى خطى هولندا سارت العديد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بتقليل مظاهر الاحتفال إلى أقصى درجة تخوفا من تفشي سلالة  أوميكرون الجديدة.

أعداد الإصابات والوفيات

كانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت أمس، عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم لأكثر من 277 مليون إصابة، وأكثر من 5.3 مليون حالة وفاة، حيث بلغ إجمالي الإصابات طبقا لبيانات الجامعة 277.151.167، إصابة حول العالم، وإجمالي الوفيات 5.376.752.

 

اوميكرون كورونا فيروس كورونا السعودية تشيلي الكريسماس

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