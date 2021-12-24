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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة في متحور أوميكرون.. الكمامة القماش لا تحمي من العدوى

قناع وجه
قناع وجه

حذر الخبراء من أن ارتداء قناع الوجه القماش “الكمامة” قد لا يكون مجديا في الحد من انتقال عدوى متحور أوميكرون، وذلك بحسب أحدث دراسة أجرتها الدكتورة “ليانا وين” عن فعالية أقنعة الوجه في مواجهة العدوى.

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ووفقا لموقع “ياهو نيوز” قالت إن أقنعة القماش غير مجدية في مكافحة انتشار متغير أوميكرون، وبدلاً من ذلك شجعت المواطنين على ارتداء أقنعة طبية مكونة من ثلاث طبقات.

 

ومن جانبه، قال الدكتور وين إن عمدة مدينة نيويورك "بيل دي بلاسيو" نوه إلى أنه لا ينبغي أن يُلغي حفلة رأس السنة الجديدة في تايمز سكوير ، مشيرًا إلى أن الحدث يتطلب إثباتًا للتطعيم مع إقامته في الهواء الطلق.

 

وتابع: “يجب أن نحافظ على الفعاليات الممتعة للناس آمنة، ولا يمكننا إلغاء كل شيء ، خاصة إذا كنا سنعيش مع كوفيد في المستقبل”.

 

وأضاف: “أود أن أقول إنه إذا اخترت الذهاب ، فتأكد من تطعيمك وتعزيزك ، وتأكد من أنك ترتدي قناعًا، على الرغم من أنه في الهواء الطلق ، وإذا كان هناك الكثير من الأشخاص حولك، فارتدي قناع مكون من ثلاثة طبقات أو القناع  الجراحي”.

 

وعن وصفه للأقنعة القماش قال أنها ليست أكثر من مجرد زينة للوجه، لهذا طالبوا بضرورة ارتداء نظيرته الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية، كما حث الأستاذ بجامعة جورج واشنطن المشاهدين الذين يخططون لزيارة الأقارب المسنين أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من توخي الحذر.

جامعة جورج واشنطن سيو الكمامة راس السنة نيويورك المواطنين قناع الوجه رأس السنة الجديدة حفلة رأس السنة

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