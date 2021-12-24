الهند تكشف عن مدة العزل اللازمة للمصابين بـ "أوميكرون"

وسط الزيادة الكبيرة في حالات أوميكرون ، فإن أحد الأسئلة الشائعة هو كم من الوقت يجب على المريض المصاب الحجر الصحي ، خاصةً إذا تم تطعيمه مرتين.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعتمد التهديد العام الذي تشكله `` متغير القلق '' إلى حد كبير على ثلاثة جوانب رئيسية - قابليته للانتقال ، ومدى جودة اللقاحات وعدوى SARS-CoV-2 السابقة ضده ، ومدى قوته. المتغير بالمقارنة مع المتغيرات الأخرى.



قال الدكتور أبهيشيك سوبهاش ، استشاري الطب الباطني في مستشفى بهاتيا ، إن فترة العزل في الهند حاليًا لمرضى أوميكرون هي 14 يومًا. في الولايات المتحدة ، يستغرق الأمر 10 أيام للمرضى الذين تم تطعيمهم ، وخمسة أيام بعد أخذ الجرعات التعزيزية.

في الولايات المتحدة ، حيث يستمر موسم الأعياد ، هناك توصية لتقليل الحجر الصحي لمدة 10 أيام ، وفقًا للمستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فوسي.

يشير الخبراء إلى أنه في الوقت الذي تتزايد فيه الإصابات الخارقة بين السكان الذين حصلوا على لقاحات كاملة ، فإن الأعراض أكثر اعتدالًا. قال الدكتور جوبي كريشنا ييدلاباتي ، استشاري أمراض الرئة التداخلية ، مستشفيات ياشودا ، حيدر أباد: "نتيجة لحملات التطعيم المكثفة ، أصبحت شدة المرض أكثر اعتدالًا وأظهرت استجابة جيدة للأدوية التقليدية التي نستخدمها لـ Covid 19".

يمكن للبلدان - ويجب - منع انتشار أوميكرون بإجراءات صحية واجتماعية مثبتة. قال الدكتور بونام خيترابال سينغ ، المدير الإقليمي لإقليم جنوب شرق آسيا لمنظمة الصحة العالمية ، "يجب أن يستمر تركيزنا على حماية الأقل حماية والأشخاص المعرضين لمخاطر عالية".

إن بروتوكولات العلاج متشابهة في كل من دلتا وأوميكرون ، أي العزل لمدة 14 يومًا والمراقبة الصارمة للعدوى والفحص المناسب مع أخصائي أمراض الرئة ، كما صرح الدكتور ييدلاباتي.



حتى لو تسبب في مرض أقل خطورة ، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يطغى مرة أخرى على النظم الصحية. ومن ثم ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يجب مراجعة وتعزيز قدرات الرعاية الصحية بما في ذلك أسرة العناية المركزة ، وتوافر الأكسجين ، وموظفي الرعاية الصحية المناسبين والقدرة على زيادة الاحتياجات على جميع المستويات.

كيف تمنعه؟

تظل الاحتياطات والخطوات التي يجب اتخاذها كما كانت من قبل. وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة ، من الضروري إخفاء نفسك بشكل صحيح ، وتناول جرعتين من اللقاحات (إذا لم يتم التطعيم بعد) ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على التهوية الجيدة.