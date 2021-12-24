لن تصدق.. أمريكا تعلن حبوب منع الحمل علاجا لمتحور أوميكرون

سمحت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بتناول حبوب منع الحمل من شركة فايزر للأشخاص المعرضين لمخاطر عدوى متحورأوميكرون، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما أكثر، حيث هددت زيادة الحالات للمتحور الجديد شديد العدوى خطط العطلات بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” الأمريكي، تم منح الموافقة لدواء “باكسلوفيد” لاستخدامه في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) بعد أن تم عرضه في تجربة إكلينيكية لتقليل مخاطر دخول المستشفى والوفيات بين الأشخاص المعرضين للخطر بنسبة 88%.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: "إن إجراء اليوم هو شهادة على قوة العلم ونتيجة للابتكار والإبداع الأمريكيين" ، وتعهد بإصدار قانون من شأنه أن يساعد شركة فايزر على زيادة الإنتاج بسرعة.

أنفقت الولايات المتحدة 5.3 مليار دولار لشراء 10 ملايين علاج، مع تسليم أول 265 ألفًا في يناير 2022 ، والباقي بحلول أواخر الصيف ، حسبما صرح جيف زينتس ، منسق البيت الأبيض ، للصحفيين في مكالمة هاتفية.

وشددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أن العلاج يجب أن يكون مكملاً للقاحات بدلاً من استبدالها ، والتي تظل أداة المواجهة ضد فيروس كورونا، لكن يجب أن يكون الوصول إلى الحبوب المتوفرة في الصيدليات أسهل بكثير من الوصول إلى علاجات الأجسام المضادة الاصطناعية ، والتي تتطلب الحقن بالتنقيط في المستشفيات أو المراكز المتخصصة.

وسمحت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي للدول الأعضاء باستخدام علاج فايزر كوفيد قبل الموافقة الرسمية ، كإجراء طارئ للحد من الموجة التي يتسبب فيها أوميكرون.

ويأتي التفويض في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، بسبب متحور أوميكرون، البديل الأكثر عدوى الذي تم رصده حتى الآن، ولا يزال الاختبار يمثل تحديًا ، مع طوابير طويلة تذكرنا بالجزء الأول من الوباء الذي شوهد في جميع أنحاء مدن الولايات المتحدة.