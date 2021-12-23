خبير وبائيات: أوميكرون انتشاره سريع لكنه أقل خطورة.. فيديو

قال الدكتور عبدالكريم إقزيز، خبير الوبائيات، إن المتحور أوميكرون أقل خطورة في الحالات التي تذهب إلى المستشفيات.

وأضاف "إقزيز"، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"،: "عدد كبير سيذهب إلى المستشفى في ظل الانتشار الواسع للمتحور أوميكرون"، موضحا: "أوميكرون أقل خطورة فيما يتعلق بنسب الإصابات التي تذهب إلى المستشفى وهناك 120 ألف إصابة بكورونا حاليا في بريطانيا".

وأشار: "هناك أسلحة أساسية لمواجهة أزمة فيروس كورونا والمتحورات الجديدة، ومنها الالتزام بالإجراءات الاحترازية واللقاحات وتطوير العلاجات"، مردفا: "ينبغي على كل من تجاوز 6 أشهر على الجرعة الثانية من لقاح كورونا أن يأخذ جرعة ثالثة تنشيطية".

وأكد: "يجب استخدام كل الأسلحة الموجودة لمواجهة فيروس كورونا سواء من الكمامات وأدوات التعقيم".