رئيس قسم الحساسية والمناعة: "يا ريت يكون متحور أوميكرون هو السائد في العالم"

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن إصابات كورونا في تزايد مستمر، ولكن متحور "أوميكرون" أقل حدة من المتحورات السابقة، ولكنه سريع الانتشار.

وتابع "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين ، على فضائية "الحدث اليوم"، أن شركة فايزر قامت بإعداد دواء ضد كورونا، وشركة أسترازنيكا قامت بتصنيع لقاح يؤخذ عن طريق الفم لكبار السن، ومن يعاني من ضعف المناعة، ولكن هذه اللقاحات لا تغني عن اللقاحات التي تؤخذ عن طريق الحقن.

ولفت إلى أن جميع الحالات المصابة بمتحور "اوميكرون" أقل حدة من المتحورات السابقة، ولكن هذا لا يعني الاطمئنان ، خاصة أن فيروس كورونا يتحور بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت مؤخرًا عن وجود 3 حالات مصابة بهذا المتحور، والتوقعات تشير إلى أن المتحور سيكون هو السائد في العالم ، معقبًا: "يا ريت يكون متحور أوميكرون هو السائد في العالم لأنه أضعف من المتحورات السابقة".





