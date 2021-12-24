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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سقط داخل المسرح.. حمو بيكا يتعرض لموقف محرج في السعودية| فيديو

حمو بيكا
حمو بيكا

تعرض  مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لموقف محرج خلال إحياءه لحفل في السعودية، حيث تحطم المسرح أثناء وقوف حمو بيكا عليه خلال قيامه بالقفز والتفاعل أمام الجمهور ليسقط داخل المسرح.

 

هعتزل المهرجانات 

وعلى جانب أخر كان قد خرج حمو بيكا في بث مباشر من خلال صفحته على فيس بوك، حيث أبدى مؤدي المهرجانات استيائه من عدم وصول أغنيته الجديدة إلى الجمهور وتحقيق مشاهدات ضئيلة جدًا معبرًا بلغته وأسلوبه الدارج: « الآنسة سوزان اللي ماسكة اليوتيوب فيه حاجة غلط في اليوتيوب .. بقى أنا أنزل تراك من يومين لحد دلوقتي يجيب 11 ألف بس .. أول مرة يحصل معاية كدة .. أنا ممكن أبطل الشغلانة دي على كدة ».

 

وقال بيكا: « احنا بنغرق وانتو مش حاسين بحالجة .. في مصيبة والحقوووونا .. ياعم مارك شوفلنا حل . أنا ممكن أسيب اليوتيوب خالص وأنزلكم التراكات على الفيس بوك .. فيه لعنة على اليوتيوب ».

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أزمة حمو بيكا مع نقابة الموسيقيين

ويواجه حمو بيكا أزمات كبيرة في مصر بعد قرار نقابة الموسيقيين بوقفه عن الغناء، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد لهذا اللون من الغناء ورافض له قطعًا، وعلى رأسهم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

وعقب بيان النقابة بمنع 19 مؤدي مهرجانات من الغناء، قال هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية ردًا على من يروجون أن فن المهرجانات سينتشر بالعالم كله: « تبقى كارثة لو المهرجانات أصبحت لغئة سائدة في العالم، ويوم القيامة يبقى قرب».

وأضاف نقيب الموسيقيين: «مع احترامي للمهرجانات والناس اللي بيحبوها، ولكن مينفعش إن الصورة اللي متاخدة عن الفن المصري، إنهم مطربين مهرجانات».

وكانت النقابة أوقفت عن الغناء قائمة ضمت كل من حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ«كزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير بـ مسلم- أبوليلة- أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة- حمو طيخا- ريشة كوستا سمارة- شواحة- ولاد سليم- العصابة- الزعيم- علاء فيفتي- فرقة الكعب العالي- مجدي شطة- وزة مطرية- شكل- عمرو حاحا.

حمو بيكا موقف محرج السعودية هعتزل المهرجانات أزمات كبيرة

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