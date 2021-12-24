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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن خبرا صادما بشأن إصابات كورونا

السعودية تعلن خبر
السعودية تعلن خبر صادم بشأن إصابات كورونا في المملكة

توقعت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية أن تشهد المملكة خلال الأسابيع القادمة ارتفاعًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" الدكتور عماد المحمدي إن المعيار الأساسي في تشديد أو تخفيف الإجراءات الوقائية وعودة الحجر الصحي في المملكة هو نسبة الإشغال والضغط على المستشفيات وازدياد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في العناية المركزة.

وأشار إلى أن حالات الإصابة في الوقت الحالي لا تزال قليلة، وذلك في مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية.

وأكد المسؤول السعودي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل تطهير الأيدي ولبس الكمامة دائمًا سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، خاصةً الأماكن المزدحمة، إضافة إلى أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة.

في سياق آخر، أشار الدكتور عبدالله القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة "وقاية"، إلى أن المتحور "أوميكرون" تم رصده عالميًّا في أكثر من 94 دولة، من ضمنها أكثر من 29 دولة سجلت انتشارًا مجتمعيا.

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وأوضح أن عدد حالات الإصابة بلغ 34902 حالة تم رصدها والإبلاغ عنها، منها نحو 88% في قارة أوروبا، وأن متحور "دلتا" ما زال هو السائد، وبلغت نسبة متحور "أوميكرون" من العينات التي تم عمل التسلسل الجيني لها 5.4%.

وقال إنه بناء على المستجدات الوبائية فإن "وقاية" توصي بتجنّب السفر خارج المملكة لغير الضرورة، خصوصًا إلى الدول عالية المخاطر وفقًا لتقييم المخاطر الدولي لفيروس "كورونا" المنشور على موقع "وقاية"، وتجنب المخالطة المجتمعية لمدة 5 أيام بعد العودة من السفر، والالتزام بارتداء الكمامة طيلة الوقت، وتجنب زيارة الأماكن العامة والمزدحمة أثناء السفر وبعد العودة منه.

السعودية كورونا اصابات كورونا المملكة وقايه الصحة السعودية وزارة الصحة عماد المحمدي

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