التحالف يعلن إصابة مدنيين في هجمات للحوثيين على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إصابة مدنيين اثنين في هجمات لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن "المحاولتين العدائيتين على نجران وجازان انطلقتا من مدينه صعدة".

وكشف التحالف عن سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

وأضاف التحالف العربي "نحن بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد".

وكان التحالف بقيادة السعودية أعلن سقوط مقذوف معادٍ على إحدى القرى الحدودية بنجران جنوب السعودية، في محاوله لاستهداف المدنيين.

وأوضح التحالف إلى أنه "لا توجد إصابات بالمدنيين"، مشيراً إلى "تضرر مركبة يملكها أحد المواطنين".

وأكد التحالف العربي أنه سيتخذ إجراءات فورية لتحييد التهديدات وحماية المدنيين.