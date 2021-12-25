برشلونة يفتقد خدمات ألفيس فى أول مباراة بـ 2022 .. اعرف السبب

يواجه فريق برشلونة الإسباني بقيادة تشافي الحرمان من تسجيل لاعبه العائد من جديد داني ألفيس في الميركاتو الشتوي لانتقالات اللاعبين في الدوري الإسباني.

ويخوض فريق برشلونة في أول مباراة في عام 2022 ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية أمام نظيره فريق ريال مايوركا.

ومن المقرر أن يواجه فريق برشلونة مع نظيره فريق ريال مايوركا يوم 3 يناير المقبل ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية.

ويفتقد فريق برشلونة الإسباني خدمات البرازيلي داني ألفيس الذي لن يستطيع المشاركة فى مباراة ريال مايوركا بسبب قواعد الدوري الإسباني بفتح سوق الانتقالات الشتوية يوم 3 يناير المقبل أي بعد 24 ساعة من المباراة يوم 2 يناير من الشهر ذاته.

ولم يتمكن فريق برشلونة الإسباني من تسجيل ألفيس نظرا لعدم وجود أي سوق انتقالات رسمي منذ نهاية آخر الميركاتو الصيفي في 31 أغسطس الماضي ما يجبر النادي الكاتلوني على الإنتظار إلى بداية العام.

برشلونة يتعاقد مع الفيس

كان نادي برشلونة قدم البرازيلي داني ألفيس في ملعب الكامب نو أمام جماهير البلوجرانا بعدما تم التعاقد الرسمي معه حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب إذاعة "RAC1" الإسبانية أن برشلونة تعاقد مع ألفيس حتى 30 يونيو المقبل بوضع شرط جزائي في عقده بـ100 مليون يورو.

وأكدت الإذاعة أن المبلغ الذي وضعه برشلونة كشرط جزائي في عقد ألفيس يعد مناسب للقيمة الحالية للاعب وراتبه المنخفض بجانب تقدمه في العمر.

وأعرب ألفيس عن سعادته بالعودة من جديد لبرشلونة خلال المؤتمر الصحفي في الكامب نو قائلا: العودة لبرشلونة من جديد هو حلم كبير بالنسبة لي، الحلم لم ينتهي ولذلك عدت إلى هنا من جديد.



واضاف: إنه لشرف وسعادة أن أرتدي قميص برشلونة مرة أخرى لقد عشت أجمل الأشياء في هذا النادي نحن أكثر من مجرد نادٍ ولهذا أنا هنا.

وأكد داني ألفيس أن "الحلم لم ينته"، في إشارة إلى عودته إلى برشلونة، وذلك خلال تقديمه كلاعب جديد للفريق.



وقال ألفيس أمام آلاف المشجعين في ملعب كامب نو :آخر مرة أمسكت فيها بالميكروفون هنا قلت لا أعلم ما إذا كان هذا الحلم قد انتهى ولكن الحلم لم ينته".



وأضاف أنا هنا لأنني منكم، وذلك مع عودته إلى البرسا بعد ست سنوات لعب فيها لفرق اخرى قبل التوقيع على عقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2022.

وتابع "بعض الأشياء قد تتغير، أنا الآن أجمل بعض الشيء، ولكن هناك أشياء أخرى لا يمكن أن تتغير، مثل جوهر كل شخص، لقد حان وقت وضع البرسا في المقدمة، لقد اخترت رقم ثمانية بسبب هريستو ستويتشكوف وأندريس إنييستا.