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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاد ميمي شكيب ..قتلها مجهول واتهمت فى قضية الرقيق الأبيض

ميمي شكيب
ميمي شكيب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ميمي شكيب ، والتي تعد واحدة من ابرز الفنانات فى تاريخ السينما المصرية ، حيث شاركت فى العديد من الاعمال السينمائية ، وربما كانت حادثة مقتلها على مقدار شهرتها . 

ميمي شكيب كان أسم الشهرة للفنانة أمينة شكيب ، والتي ولدت في القاهرة لأب يعمل مأمور بقسم عابدين، وخالها إسماعيل صدقي باشا.

قررت ميمي شكيب، الزواج من أول شخص يتقدم لطلبها نظراً لشدة والدها ،لذا فقد وافق على الفور على الزواج من  ابن شقيقة إسماعيل باشا صدقي، رئيس الوزراء آنذاك.

لم تكن ميمي شكيب بعد زواجها سهلة فقد عانت من مشاكل شديدة مع زوجها ، وادى ذلك الى انفصالهما .

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 بدأت ميمي شكيب  التمثيل منذ منتصف ثلاثينات القرن العشرين من خلال فيلم (ابن الشعب)، كما عملت كذلك مع فرقة نجيب الريحاني المسرحية،  وبدات مع الوقت مشاركاتها السينمائية تزداد حتى تجاوز رصيدها من الأفلام أكثر من 150 فيلمًا، منها  نشالة هانم، أنت حبيبي، من غير ميعاد، دهب، الجريمة الضاحكة، الاختيار، ميرامار.

الفنانة ميمي شكيب هي شقيقة الفنانة زوزو شكيب  ، و قد تزوجت من الفنان سراج منير ، وشكلا معاً دويتو فنى . 

قضية رأى عام : 

اثار إتهام الفنانة ميمي شكيب فى أحدى القضايا جدل كبيراً ، وقد كانت بمثابة قضية رأى عام ، حيث حرص الجميع على متابعتها .

حيث قُبض علي ميمي شكيب  بتهمة إدارة شبكة للدعارة تشمل عدد من الفنانات عام  1974 في مسكنها، حيث عُرفت تلك القضية إعلاميًا بـ (الرقيق الأبيض)، وبالرغم من تبرئتها بعد عدة أشهر قضتها خلف القبضان مع باقي المتهمات، فقد تسبب لها بأذى نفسي كبير نتج عنه دخولها لإحدى المصحات النفسية للعلاج.

نهاية مأساوية :

كانت نهاية الفنانة ميمي شكيب مأساوية ودرامية أكثر من الدراما التى قدمها فى اعمالها ، حيث توفت اثر سقوطها من شرفة منزلها وانتهت القضية بعد ان قيضت ضد مجهول .

 

ميمى شكيب الفنانة ميمى شكيب نجيب الريحاني سقوطها من شرفه الرقيق الأبيض

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فى ذكرى ميلاد ميمي شكيب ..قتلها مجهول واتهمت فى قضية الرقيق الأبيض

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