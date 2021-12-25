عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي، اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، في محال الجزارة، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز

وسجلت أسعار اللحوم البلدى  الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 - 170 جنيها.

سعر اللحم الجملي
واستقر سعر اللحم الجملى عند 100-120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي
وتراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

 


أسعار عرق التربيانكو
وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.


أسعار كباب الحلة
وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

الاتحاد العام للغرف التجارية اللحم المفروم أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت شعبة القصابين الجزارين أسعار اللحوم البلدي اللحوم البلدي الكبدة البلدي اللحم الجملى

ترشيحاتنا

الأزهر: الذنوب وإن عظمت فهي صغيرة إلى جوار رحمة الله

الأمم المتحدة تقر ميزانية تحقيق غير مسبوق ضد إسرائيل

عباس شومان: لا تؤمن عاقبة انفراد شاب بفتاة في الواقع ولا عبر الشات

بعد افتتاحه حفل مشروعات الصعيد بحضور الرئيس.. معلومات عن الشيخ خالد الجارحي

الرئيس السيسي يستوقف وزيرة التجارة ليتساءل عن عائد المشروعات الصناعية| فيديو

بورتو يرفض رحيل بديل محمد صلاح إلى ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

قبل مواجهة الأهلي وفيوتشر.. عربي بدر يتعرض لحادث سير | شاهد

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

قرار صادم من موسيماني تجاه مهاجم الأهلي .. إعرف التفاصيل

الحكومة تنفي طرح مشروع قانون بإخلاء سكان"الإيجار القديم" من منازلهم

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

فيديو

ميريام فارس تحتفل بالكريسماس مع أولادها على طريقتها الخاصة.. فيديو

كيف رد حسن شاكوش على تعليق صابر الرباعي بأن صوته يشبه النساء.. فيديو

توقعات الحالة العاطفية للأبراج لعام 2022 .. تحذير للميزان والحوت ..فيديو

الناقدة ماجدة خير الله: ليه لأ أفضل الأعمال الدرامية في 2021.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ