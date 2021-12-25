البحوث الفلكية تنشر صورة لـ مذنب ليونارد من مرصد القطامية

نشرت الصفحة الرسمية لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، صورة لـ مذنب ليونارد تم إلتقاطها من مرصد القطامية الفلكي.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أنه قد اكتشف المذنب ليونارد في يناير 2021 بحسب موقع "Astronomy" العالم "غريغوري ليونارد"، الذي رصده في صور التقطت من مرصد "إم. ليمون" في أريزونا ليحمل المذنب اسم مكتشفه "ليونارد".

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية عندما اكُتشف المذنب كان على مسافة 750 مليون كيلومتر من الأرض، لكنه اقترب خلال كل تلك الفترة ليصبح على مسافة تتراوح بين 30 إلى 40 مليون كيلومتر. وقد جاء هذا الاكتشاف قبل نحو عام من احتساب خطر المذنب ــ أقرب اقتراب له من الشمس ــ والذي يحدث في 3 يناير 2022.

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية : يعد المذنب ليونارد فائق السرعة، ويخترق النظام الشمسي الداخلي بسرعة 158.71 كيلومتر في الثانية، لكنه سيظل يبدو كجسم بطيء الحركة نظرًا لبعده عن الأرض، وفقًا لموقع "EarthSky".

واكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه عندما تقترب المذنبات من الشمس، تبدأ هذه الكرات الجليد العملاقة في قذف بعض موادها، مما يشكل هالة أو غيبوبة حول الجسم. يتدفق الغبار والغاز خلف المذنبات لتشكيل ذيولها الطويلة للغاية.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن معظم المذنبات تنشأ من الحافة الجليدية لنظامنا الشمسي ولا تصبح مرئية لنا إلا عندما تسافر عبر النظام الشمسي الداخلي، حيث توجد الأرض.

وكان قد أعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية ، أن مذنب ليونارد سيكون الأقرب إلى الأرض خلال شهر ديسمبر الجاري ، مشيراً إلى أن المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) هو ألمع مذنب في عام 2021.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية : يظهر المذنب بشكل لامع بحيث يمكن مشاهدته باستخدام المنظار .

وأضاف المعهد القومي لـ البحوث الفلكية : يزداد لمعان المذنب خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح مرئيا بالعين المجردة (من الأماكن الشديدة الظلمة).

وأعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية أنه قد كشفت الحسابات المدارية أن المذنب قد أمضى الـ 35000 سنة الماضية في طريقه نحو الشمس بعد أن وصل إلى الأوج (ابعد مسافة له من الشمس) على مسافة تبلغ حوالي 3500 وحدة فلكية (اى 3500 ضعف المسافة بين الأرض والشمس) ويعني ذلك أن هذا المذنب يستغرق عشرات الآلاف من السنين لإكمال مداره حول الشمس. اى ان المذنب ليونارد قد يكون واحدًا من تلك الاجسام السماوية التى لاترى الا مرة واحدة بالعمر.