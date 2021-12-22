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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. وزير التربية يلتقي سفير العراق بالقاهرة لبحث سبل التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي.. نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات التحول الرقمي بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


حصاد 2021| معهد إعداد القادة.. تطوير للبنية التحتية وعقد ورش عمل للطلاب

 

طفرة جديدة شهدها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي في فترة وجيزة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، والدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية والبرامج التدريبية ومنها الدورة التدريبية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية.


نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات التحول الرقمي بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات

 

أجرى  الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية، لمتابعة سير امتحانات النسخة الثانية لدورات التحول الرقمي التي أجريت بمعامل مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس، برعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور إسلام حجازي مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.


جامعة المنيا تستكمل عقد ندواتها لحث الطلاب للقضاء على الأمية


استكملت جامعة المنيا، عقد ندواتها  بالكليات المعنية بتنفيذ أهداف بروتوكول التعاون مع هيئة تعليم الكبار فرع المنيا، لشرح كيفية اشتراك طلاب الجامعة بمشروع محو الأمية؛ للقضاء على الأمية في المجتمع، والإسهام في دفع عجلة التنمية التي تصبوا إليها الدولة المصرية،

 

وزير التربية يلتقى سفير العراق بالقاهرة لبحث سبل التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي

 

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم.


جامعة المنصورة تختتم المرحلة الأولى للدورة التدريبية "مايكروسوفت أوفيس"


اختتمت اليوم الثلاثاء بمركز التدريب الاستشارى والإدارى بكلية التجارة جامعة المنصورة فعاليات المرحلة الأولى لدورة مايكروسوفت اوفس للمتخصصين (mos) التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة المنصورة تحت رعاية كل من  الدكتور خالد عبد الغفار وزير العالى والبحث العلمى و الدكتور عمرو طلعت  وزير الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات وريادة  الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة وإشراف كل من المهندسة غادة لبيب  نائب وزير الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات للتطوير المؤسسى و  الدكتور طارق غلوش  عميد كلية التجارة خلال الفترة ١٩- ٣٠ ديسمبر الجارى.

 

ورشة عمل لطلاب جامعة بنها للتعريف بجائزة مصر للتميز الحكومي


أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 لخلق جهاز إداري كفء وفعال.


تحت شعار صحتك تهمنا.. حقوق حلوان تنظم فعاليات الماراثون الرياضي

 

ينظم اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان "فعاليات الماراثون الرياضي تحت شعار صحتك تهمنا"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور سلامة عبد التواب القائم بعمل عميد كلية الحقوق.

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