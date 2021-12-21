نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات التحول الرقمي بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات

أجرى الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية، لمتابعة سير امتحانات النسخة الثانية لدورات التحول الرقمي التي أجريت بمعامل مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس، برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور إسلام حجازي مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى هامش تفقد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا وحدات المركز وجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وارتداء الكمامات.

وأوضح الدكتور إسلام حجازي أن 45 ممتحنًا خضعوا لامتحانات التحول الرقمي التي أقيمت بمعامل مركز الشبكات المجهزة بأحدث الإمكانيات والأجهزة التي تساعد الممتحنين على أداء امتحاناتهم بأيسر السبل.

وأضاف أن هذا الامتحان جاء بعد دورة تدريبية استمرت أسبوعين، استهدفت 13 عضو هيئة تدريس يرغبون في الحصول على الترقية، و 32 طالب دراسات عليا (ماجستير، دكتوراه) يشترط عليهم تلقي هذه الدورات للتمكن من الحصول على الإجازة العلمية.