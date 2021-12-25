نقيب المحامين : أين النقابة من الترشيح لجوائز الدولة

خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، للمطالبة بضم نقابة المحامين، إلى الهيئات المقرر لها حق الترشيح لجوائز الدولة.

وجاء الخطاب ما يفيد بأن “ نقابة المحامين ركن هام من أركان الدولة ، والعلم والأدب ، والثقافة والمعرفة ، قدمت لمصر أفذاذًا فى المحاماة ، وفى القضاء ، وفى الفكر والأدب ، وتولى عديدون من أعضائها رئاسة الوزارات المصرية ، وحمل الحقائب الوزارية ، ورئاسة مجالس الشيوخ والنواب والشعب والشورى”، ويستحق أن يروى ، ما هو ثابت فى سجلات خريجى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، والحاصلين على دبلوماتها ـ اسم اللواء ( فيما بعد ) محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية . تخرج فى الكلية عام 1927 ، وحصل من الكلية على دبلوم الاقتصاد السياسي فى مايو 1929 وترتيبه الرابع ، ومدون أمامه أنه مدرس بمدرسة ضرب النار ، وعلى دبلوم القانون الخاص فى مايو 1931 وترتيبه الخامس".

وأضاف الخطاب "لم ينقطع نظام ما بعد 1952 عن الاستعانة بالمحامين والحقوقيين بعامة ، سواء فى المناصب الوزارية أو رئاسة الوزارة، فإذا كان ذلك كله يدخل فى العلوم الإجتماعية ، المقرر لها جوائز من المجلس الأعلى للثقافة ، فإنه قد لمع من المحامين أعلامٌ فى الفكر والأدب والصحافة ، من أخريات القرن قبل الماضي ، فكان منهم الأدباء والمفكرون والصحفيون الذين قامت على أكتافهم نهضتنا الحديثة.

واختتم رجائي خطابه لوزيرة الثقافة “لعله قد آن الأوان ضم نقابة المحامين المصرية ، إلى الهيئات المقرر لها حق الترشيح لجوائز الدولة”.