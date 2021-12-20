اتحاد المحامين العرب يعقد اجتماع مكتبه الدائم الثاني لعام 2021 بمدينة الناضور المغربية

عقد اتحاد المحامين العرب اجتماع مكتبه الدائم الثاني لعام 2021 بمدينة الناضور المغربية، تحت شعار "الوفاق العربي دعامة أساسية للوحدة العربية"، برئاسة نقيب هيئة المحامين بالناضور عبدالقادر البنيحياتي وبحضور الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى وجميع نقباء المملكة المغربية الـ17 والأمين العام المساعد عبدالواحد الأنصاري، فيما حضر بقية النقباء العرب الاجتماع افتراضيًا "المشاركة عن بعد" بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وعبر تقنية "زووم" من عواصم الدول أعضاء الاتحاد، نظرًا لجائحة "كورونا" ومتحور "أوميكرون".

وحضر رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب محامي مصر النقيب رجائي عطية، إلى مقر عقد الاجتماع الافتراضي بالقاهرة، وطالب بطي صفحة الخلافات حرصًا على إعلاء مصلحة اتحاد المحامين العرب الذي كان وسيظل رمزًا للوحدة العربية، وأكد أن هناك علاقة طيبة تجمعه بالأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، وأن النقباء العرب اختاروا المكاوي أمينًا عامًا للاتحاد وأنه يرحب بذلك الاختيار.



ولاقت كلمة رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامي مصر تأييدًا كبيرًا من المحامين والنقباء العرب الذين رحبوا بعودته لحضور اجتماع المكتب الدائم، بعد تغيبه عن اجتماع مكتب دمشق ووصفوا موقفه بالشجاع، مؤكدين أن مصر التي تحتضن مقر اتحاد المحامين العرب هي وطنهم الثاني.



وألقى رئيس الدورة الثانية للمكتب الدائم للاتحاد لعام 2021 نقيب هيئة المحامين بالناضور النقيب عبدالقادر البينحياتي كلمة الافتتاح أعقبها كلمة الأمين العام النقيب المكاوي بنعيسى الذي طلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين وقراءة الفاتحة وعرض ملخصًا للتقرير السياسي للاتحاد، تلتها مداخلات للنقباء العرب، والأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم ناقشوا خلالها عناصر التقرير وطرحوا توصياتهم.

IMG-20211220-WA0013

IMG-20211220-WA0012