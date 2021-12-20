عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد المحامين العرب يعقد اجتماع مكتبه الدائم الثاني لعام 2021 بمدينة الناضور المغربية

صدى البلد

عقد اتحاد المحامين العرب اجتماع مكتبه الدائم الثاني لعام 2021 بمدينة الناضور المغربية، تحت شعار "الوفاق العربي دعامة أساسية للوحدة العربية"، برئاسة نقيب هيئة المحامين بالناضور عبدالقادر البنيحياتي وبحضور الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى وجميع نقباء المملكة المغربية الـ17  والأمين العام المساعد عبدالواحد الأنصاري، فيما حضر بقية النقباء العرب الاجتماع افتراضيًا "المشاركة عن بعد" بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وعبر تقنية "زووم" من عواصم الدول أعضاء الاتحاد، نظرًا لجائحة "كورونا" ومتحور "أوميكرون". 
وحضر رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب محامي مصر النقيب رجائي عطية، إلى مقر عقد الاجتماع الافتراضي بالقاهرة، وطالب بطي صفحة الخلافات حرصًا على إعلاء مصلحة اتحاد المحامين العرب الذي كان وسيظل رمزًا للوحدة العربية، وأكد أن هناك علاقة طيبة تجمعه بالأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، وأن النقباء العرب اختاروا المكاوي أمينًا عامًا للاتحاد وأنه يرحب بذلك الاختيار. 


ولاقت كلمة رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامي مصر تأييدًا كبيرًا من المحامين والنقباء العرب الذين رحبوا بعودته لحضور اجتماع المكتب الدائم، بعد تغيبه عن اجتماع مكتب دمشق ووصفوا موقفه بالشجاع، مؤكدين أن مصر التي تحتضن مقر اتحاد المحامين العرب هي وطنهم الثاني.


وألقى رئيس الدورة الثانية للمكتب الدائم للاتحاد لعام 2021 نقيب هيئة المحامين بالناضور النقيب عبدالقادر البينحياتي كلمة الافتتاح أعقبها كلمة الأمين العام النقيب المكاوي بنعيسى الذي طلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين وقراءة الفاتحة وعرض ملخصًا للتقرير السياسي للاتحاد، تلتها مداخلات للنقباء العرب، والأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم ناقشوا خلالها عناصر التقرير وطرحوا توصياتهم.

IMG-20211220-WA0013
IMG-20211220-WA0013
IMG-20211220-WA0012
IMG-20211220-WA0012
IMG-20211220-WA0010
IMG-20211220-WA0010

ترشيحاتنا

مفتي جزر القمر: مصر بلد الإيمان والقرآن وتنشر الفكر الوسطي في العالم كله

مصر للطيران: انتظام جميع الرحلات الجوية دون التأثر بالطقس السيئ

إحصائيات وأرقام مهمة من بطولة الدوري قبل استئناف المسابقة

حالة البحر مضطربة جدا.. إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: امتداد العواصف الرعدية بالإسكندرية إلى مناطق من شمال الدلتا خلال ساعات

إنجاز علمي عالمي.. سعودي يخترع حذاء عسكريا مضادا للألغام.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

تساقط الثلوج والحرارة تحت الصفر.. الشتاء يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

أول رد فعل من طارق حامد بعد استبعاده من قائمة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

فيديو

الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة وتحذر من حالة الطقس "فيديو"

ضبط مصطنع لانتاج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

فقدت البصر.. سولاف فواخرجي تتعرض لحادث أليم.. فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ