الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

متاعب مزعجة في الهضم.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي
أسماء عبد الحفيظ

في كثير من الأحيان نمرّ بأعراض هضمية مزعجة ونعتبرها مجرد توتر عابر أو نتيجة طعام غير مناسب، لكن الحقيقة أن بعض هذه العلامات قد تكون رسالة واضحة من الجسم تشير إلى مشكلة أعمق، أبرزها متلازمة القولون العصبي

تجاهل هذا الألم قد يكشف القولون العصبي

هذا المرض لا يظهر فجأة بشكل خطير، لكنه يتطور تدريجيًا، ويبدأ بأعراض بسيطة يتم تجاهلها حتى تصبح جزءًا من الحياة اليومية.

كشف الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أهم العلامات التي لا يجب إهمالها، ومتى يصبح الألم إنذارًا يستدعي الانتباه.

ما هو القولون العصبي؟

وقال إبراهيم أن القولون العصبي هو اضطراب وظيفي في الجهاز الهضمي، لا يظهر فيه تلف واضح في الأعضاء، لكنه يؤثر على طريقة عمل الأمعاء.
يرتبط بشكل كبير بالحالة النفسية، التوتر، ونمط الغذاء، ويؤدي إلى اضطراب في حركة الأمعاء بين الإسهال والإمساك والانتفاخ.

ألم البطن المتكرر أول إنذار

من أبرز العلامات المبكرة التي يتم تجاهلها هو ألم البطن المتكرر، خاصة إذا كان:

  • يأتي ويختفي دون سبب واضح
  • يزداد بعد تناول الطعام
  • يخف بعد دخول الحمام

هذا النوع من الألم لا يجب اعتباره طبيعيًا، خصوصًا إذا تكرر بشكل مستمر.

الانتفاخ والغازات المستمرة

 القولون 

الشعور بالانتفاخ بعد الوجبات أمر شائع، لكن عندما يصبح مستمرًا ومزعجًا، فقد يكون علامة على اضطراب في حركة الأمعاء.

في حالات القولون العصبي، يتأثر الجهاز الهضمي بطريقة تجعل عملية الهضم غير منتظمة، مما يؤدي إلى تراكم الغازات والشعور بعدم الراحة.

تغيرات في طبيعة الإخراج

من العلامات المهمة التي لا ينتبه لها الكثيرون:

  • إسهال متكرر دون سبب
  • إمساك مستمر
  • أو تناوب بين الاثنين

هذه التغيرات في نمط الإخراج تعتبر مؤشرًا قويًا على اضطراب في وظيفة القولون.

التوتر والحالة النفسية

القولون العصبي ليس مرضًا جسديًا فقط، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحالة النفسية.
التوتر والقلق يزيدان من حدة الأعراض بشكل واضح.

كثير من المرضى يلاحظون أن الأعراض تزداد في فترات الضغط النفسي أو الانفعال.

الشعور بعدم الإفراغ الكامل

من الأعراض المزعجة أيضًا الشعور بأن الأمعاء لم تُفرغ بالكامل بعد دخول الحمام، وهو إحساس شائع لدى المصابين بالقولون العصبي، ويزيد من الإحساس بعدم الراحة.

متى يجب القلق؟

رغم أن القولون العصبي ليس مرضًا خطيرًا بحد ذاته، إلا أن تجاهل الأعراض قد يؤثر على جودة الحياة بشكل كبير.
يجب الانتباه واستشارة الطبيب إذا:

  • استمر الألم لفترات طويلة
  • صاحبته خسارة في الوزن دون سبب
  • أو ظهرت أعراض جديدة غير معتادة


كيف يمكن التخفيف من الأعراض؟

يمكن التحكم في الأعراض عبر بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة:

  • تقليل التوتر والقلق
  • تناول وجبات خفيفة ومتوازنة
    الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمسببة للغازات
    شرب كميات كافية من الماء
    ممارسة نشاط بدني منتظم
الألم القولون العصبي احذر قبل فوات الأوان الجهاز الهضمي الأمعاء تغيرات في طبيعة الإخراج كيف يمكن التخفيف

