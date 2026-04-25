الأزهر للفتوى: سيناء أرض التجلي ومسرى الأنبياء.. وتحريرها درس في قوة الإرادة المصرية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أرض سيناء .. أرض التجلي؛ ففي رحابها كلم الله موسى تكليمًا، ووطئت أرضَها أقدامُ الأنبياء الكرام، فعلى ترابها خَطَا الخليل إبراهيم وزوجته سارة، وفيها تلقَّى موسى الألواح، وعلى أرضها مر يعقوب والأسباط لما قدِموا للعيش في مصر، وكذا نبي الله يوسف عليه السلام، والنبي شعيب، والنبي داود، والنبي صالح، والنبيّ عيسى، عليهم جميعًا الصلاة والسلام، وشهدت جبالها وسهولها أحداثًا عظيمة ذكرها التاريخ وتناقلتها الأجيال.

واضاف مركز الأزهر للفتوى، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إننا في ذكرى التحرير نستذكر استرداد هذه الأرض الطيبة إلى حضن الوطن، والذي كان بمثابة بعث لروح العزة والكرامة في نفوس أبنائه جميعًا، وإن هذا الانتصار الذي تحقق على أرض سيناء ليؤكد في نفوس الأجيال أن تراب الأوطان غالٍ، وأن الحق سيعود ما بقي من يطالب به ويسعى لاسترداده، وأننا لن نفرط أو نتهاون في مسرى سيدنا رسول الله ﷺ.

فتحرير سيناء يمثل درسًا بليغًا في قوة الإرادة ووحدة الصف، وهي الركائز التي نؤمن بأنها ستقودنا يومًا إلى إعادة الحق العربي والفلسطيني.