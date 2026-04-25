52.88 جنيها للبيع.. استقرار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت

ولاء عبد الكريم


استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت 25 أبريل 2026 داخل السوق الرسمية، محافظًا على مستوياته المسجلة منذ آخر تداولات الجهاز المصرفي أول أمس، دون أي تغيرات ملحوظة، بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.


وأظهرت بيانات التداول الرسمية ثبات سعر الصرف الأجنبي في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرية، وسط استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق النقد الأجنبي، واستقرار مستويات العرض والطلب على العملة الأمريكية.
 

وسجل متوسط سعر الدولار وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري نحو 52.56 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع، ليواصل استقراره عند نفس المستويات المسجلة في آخر تحديث رسمي.
 

وجاءت أسعار الدولار في البنوك كالتالي:
 

البنك المركزي المصري: 52.56 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.
بنك المصرف الدولي (أقل سعر): 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.
بنك الإمارات دبي الوطني: 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع.
بنوك أبوظبي الأول، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، وأبوظبي التجاري: 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.
بنوك كريدي أجريكول، البركة، التعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي: 52.56 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع.
أغلب البنوك ومنها الأهلي المصري، بنك مصر، الإسكندرية، قناة السويس، HSBC، والمصري المتحد: 52.57 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي (أعلى سعر): 52.61 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع.
بنكا الكويت الوطني وsaib (ثاني أعلى سعر): 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.
ويعكس هذا الاستقرار استمرار التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية، في ظل استقرار حركة النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي الرسمي.

