أسعار الذهب اليوم السبت 25 أبريل.. وعيار 21 يسجل 6970 جنيها

منار عبد العظيم

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد  أسعار الذهب وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الذهب عيار 18:

السعر: 5974 جنيه

سعر الذهب عيار 21:

السعر: 6970 جنيه

سعر الذهب عيار 24:

السعر: 7966 جنيه

سعر الجنيه الذهب:

السعر: 55760 جنيه

ويتأثر تسعير الذهب يتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية التي تحدد قيمته في السوق. 

1. العرض والطلب

العرض: كمية الذهب المتاحة في السوق (إنتاج المناجم، إعادة تدوير الذهب، أو الاحتياطات).

الطلب: يشمل الطلب على الذهب في مجالات مثل المجوهرات، التكنولوجيا، والاحتياطات المالية (مثل البنوك المركزية).

2. الأسواق المالية والاقتصاد العالمي

الذهب يُعتبر "ملاذ آمن" خلال فترات الاضطراب الاقتصادي أو ارتفاع معدلات التضخم، حيث يزداد الطلب عليه في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق المالية تقلبات كبيرة.

انخفاض قيمة العملة (مثل الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي) يمكن أن يدفع الناس إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم.

3. سعر الدولار الأمريكي

الذهب مرتبط ارتباطًا مباشرًا بسعر الدولار الأمريكي، حيث أن أي انخفاض في قيمة الدولار قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب. هذا لأن الذهب يتم تسعيره عادة بالدولار، وبالتالي عندما يضعف الدولار، يصبح الذهب أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مما يزيد الطلب عليه.

4. التضخم والفائدة

التضخم: في فترات التضخم المرتفع، غالبًا ما يرتفع سعر الذهب باعتباره وسيلة تحوط ضد انخفاض القوة الشرائية للعملات.

أسعار الفائدة: عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الذهب أكثر جاذبية كاستثمار مقارنةً بالأصول الأخرى مثل السندات.

5. السياسات النقدية والمالية

قرارات البنوك المركزية، مثل شراء أو بيع الذهب كاحتياطي نقدي، تؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب. السياسة النقدية التوسعية، مثل طباعة النقود أو تخفيض أسعار الفائدة، يمكن أن ترفع من سعر الذهب.

6. التوترات الجيوسياسية والحروب

الذهب غالبًا ما يرتفع سعره في أوقات الحروب أو التوترات الجيوسياسية، حيث يُنظر إليه كملاذ آمن من المخاطر السياسية.

7. التطورات الاقتصادية في الدول الكبرى

نمو الاقتصاد العالمي أو تباطؤه يمكن أن يؤثر على سعر الذهب. على سبيل المثال، إذا كانت الولايات المتحدة أو الصين تمر بفترة نمو اقتصادي قوي، قد ينخفض الطلب على الذهب كتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

8. التداولات في بورصات الذهب

التحركات في بورصات الذهب مثل بورصة كومكس في نيويورك تؤثر بشكل مباشر في الأسعار. التغييرات في العروض والطلبات على الذهب في هذه البورصات قد ترفع أو تخفض السعر.

9. التوجهات الاستثمارية

تزايد الاهتمام بالاستثمار في الذهب من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو المنتجات المالية الأخرى مثل عقود الذهب الآجلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب وبالتالي رفع سعره.

سعر الذهب الذهب اليوم الذهب في مصر

