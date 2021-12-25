الرئيس الروسي: تطوير العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة القادمة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأهمية التى توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، لاستعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية - الروسية، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، امتداداً للمشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وهى المشروعات التي من شأنها أن ترسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثناني لصالح الشعبين المصري والروسي.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، حيث أكد الرئيس أن مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتي يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه.

وتم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل، وكذلك مكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.