عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي لـ بوتين : نتطلع لتنفيذ مشروعيّ الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية

الرئيس السيسي وبوتين
الرئيس السيسي وبوتين

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية مع روسيا على جميع الأصعدة، امتداداً للمشروعات المهمة التي يتعاون البلدان لتنفيذها، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وهى المشروعات التي من شأنها ان ترسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثناني لصالح الشعبين المصري والروسي.

 

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي، مساء اليوم السبت، مع الرئيس بوتين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الروسي بوتين، أكد الأهمية التى توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، حيث أكد  الرئيس ان مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتي يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه.

تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل افضل، وكذلك مكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. "القائم" ينوب عن أبو جبل ويتصدى لهدف مؤكد لغزل المحلة

رئيس قسم بمستشفى نيويورك: المواطنون بأمريكا يقفون بالطوابير لتلقي الجرعة الثالثة للقاح كورونا|فيديو

الرئيس : نتطلع لتنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية مع الجانب الروسي

التحالف يعلن تنفيذ ضربات جوية في صنعاء ويطالب المدنيين بالابتعاد

وزير المالية: حضور الرئيس افتتاحات مشروعات التنمية بالصعيد يحمل معاني عظيمة |فيديو

الرئيس الروسي: تطوير العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: 8.5 تريليون جنيه حجم المركز المالي للبنوك في سبتمبر 2021

المفاجآت تتوالى .. 5 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

فيديو

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

فيديو جراف.. من هي "شاتو جاركو" أول مسلمة محجبة تفوز بملكة جمال نيجيريا

بعد "الهشك بشك".. صراع جديد بين روبي وساندي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ