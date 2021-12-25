تعرف على الجهاز الفني الجديد لفريق نادي المنيا

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس النادي تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد أن تقدم شديد قناوي بالاستقالة.

ويضم الجهاز كلا من:

- ابو العنين شحاته مديرا فنيا

- ياسر مصطفى مديرا للكرة

- محمود إسماعيل الخطيب مدرب عام

- د. محمد رؤوف مدرب مساعد

- وليد اوشا مدرب مساعد

- محمد إسماعيل مدرب حراس مرمى

- د. وائل حسين طبيب الفريق

- محمد السيد اخصائي علاج طبيعي

- محمد خضراوي اخصائي تدليك

- أمير مختار مدير اداري

- سامر سيد اداري .

ويتولى نور مدكور عضو مجلس الإدارة مهمة الإشراف على الفريق.