منافسة قوية..مقارنة بين هاتف هواوي P50 Pocket وسامسونج Galaxy Z Flip 3

أعلنت شركة هواوي رسميا عن هاتفها الذكي القابل للطي P50 Pocket، ويأتي هاتف الجيب الجديد بتصميم أنيق ومميز، يحاكي تصميم أرخص هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Flip 3، وهو أيضا منافسا قويا له.

ويمتاز قاتل هواتف سامسونج القابلة للطي، حسبما وصفته بعض المواقع المتخصصة بالتقنية، بتصميم صدفي الشكل يحتوي على شاشة خارجية دائرية بحجم إنش للوصول السريع إلى الإخطارات والأدوات، وسيعمل الهاتف الجديد مع نظام التشغيلHarmonyOS 2.0 من هواوي، وسيدعم متجر AppGallery نظرا للعقوبات المفروضة على الشركة الصينية مما يمنعها من استخدام أندرويد من جوجل.



مقارنة بين هاتف هواوي P50 Pocket وسامسونج Galaxy Z Flip 3

- من حيث التصميم:

جاء هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip 3، في شهر أغسطس الماضي، بشاشة مرنة بشكل طولي وقابلة للطي لتحصل على تصميم صدفي الشكل عند طيها، وتقدم هواوي هاتفها P50 Pocket بنفس تصميم الشركة الكورية القابل للطي، مع إصدار خاص باللون الذهبي تم إنشاءه بالتعاون مع المصممة الهولندية إيريس فان هيربن، مع نمط ثلاثي الأبعاد للوحة الخلفية للجهاز.

- من حيث المعالج:

يعمل كلا الهاتفين بمعالج كوالكوم القوى من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، ولكن يمتاز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3، بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بينما يقدم هاتف هواوي P50 Pocket دعما لشبكات الجيل الرابع 4G فقط.

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3

- من حيث الشاشة:

يضم هاتف Galaxy Z Flip 3 من سامسونج، شاشة من نوع Super AMOLED، والتي تستخدم زجاج UTG من النوع السميك، وتصبح الشاشة بقياس 6.7 بوصة عند فتحها بشكل طولي وتصل لنصف هذا الحجم عند إغلاق الهاتف، وتدعم سرعة تحديث 120 هرتزا، ومحمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.

وتتميز شاشة هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket، بشاشة مرنة من نوع OLED، عند فتحها تصبح بقياس 6.9 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها عرض 1080 x 2640 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتزا، وتقنية HDR10+، تحتوي على نوتش على شكل ثقب مخصص لكاميرا التصوير السيلفي.



ويحتوي كلا الهاتفين على شاشة خارجية صغيرة، حيث يأتي هاتف هواوي P50 Pocket، بشاشة ثانوية دائرية بقياس 1 بوصة، داخل جزيرة الكاميرا يمكنها عرض الإشعارات والوقت والتاريخ، واستخدامها كشاشة عند التقاط صور سيلفي بالكاميرا الرئيسية، وكما توفر أدوات الخدمة الخاصة بها لتطبيقات الطرف الأول والثالث مثل الخرائط ومشغلات الموسيقى ورموز QR، ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3، على شاشة خارجية بقياس 1.9 بوصة من نوع Super AMOLED لعرض الاشعارات وبعض المعلومات.



- من حيث الكاميرا:



زودت سامسونج هاتف Galaxy Flip 3 بكاميرا ثنائية بعدسات بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية والواسعة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، ويحتوي هاتف هواوي P50 Pocket، على كاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا داخلية للتصوير السيلفي بدقة 10.7 بوصة.

من حيث البطارية:

يحزم هاتف سامسونج Galaxy Flip 3، بطارية بقوة 3300 مللى أمبير، يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويحتوي هاتف هواوي P50 Pocket، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدة 66 وات.

- من حيث السعر:

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3 القابل للطى سيصدر بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالى 19 ألف جنيه مصرى)، وبينما يتوفر هاتف هواوي P50 Pocket، مقابل سعر 1412 دولار أمريكي (أي ما يعادل 222 ألف و200 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 256 جيجابايت.