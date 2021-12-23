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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الظهور الأول لهاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra 5G

تستمر الشائعات في الظهور حول هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S22 Ultra، حيث يظهر الملصق الرسمي المسرب الذي حصل عليه موقع LetsGoDigital تصميم الهاتف الرائد القادم، والذي سيأتي جنبا إلى جنب هاتف Galaxy S22+.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف الملصق الإعلاني المسرب تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S22 Ultra و S22 +، والذي من المتوقع أن يقدم نتوءا للكاميرا مشابهًا لسلسلة Galaxy S21 الحالية.

 

 

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صور مسربة تكشف تصميم هاتف سامسونج القادم Galaxy S22 Ultra

 

ويؤكد الملصق التشويقي على أن هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S22 Ultra، سيمتاز بدعم القلم الالكتروني S Pen.


وستزود سامسونج كلا الهاتفين Galaxy S22 وGalaxy S22 Plus بنفس التصميم لوحدة الكاميرا الخلفية والإعدادات نفسها، والتي ستحتوى على مجموعة من الكاميرات الرباعية مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل والتي ستكون نسخة محسنة من مستشعر HM3 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.


ووفقا للتسريبات السابقة، يأتي هاتف سامسونج  Galaxy S22 Ultra بشاشة بقياس 6.81 ، ومن نوع Dynamic AMOLED، وبدقة   2400× 1080 بكسل، وبجودة عرض + WQHD ، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، تحتوى الشاشة على قارئ بصمات الأصبع مدمج أسفلها.


ومن المتوقع أن يقدم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra 5G، كاميرا خلفية رباعية بدقة 108 + 10 + 12 + 10 ميجابكسل على التوالي، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 40 ميجابكسل.

وسيمتاز هاتف Galaxy S22 Ultra 5G القادم من سامسونج، بمعيار لمقاومة الماء والغبار بتصنيف IP68، وسيعمل بواجهة المستخدم One UI 4 والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

وسيحزم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، وسيتوفر الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

Samsung Galaxy S22 Ultra appears in official-looking render
هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra 5G
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