يحسن اللياقة العامة والصحة العقلية .. فوائد اليوجا أثناء الرضاعة الطبيعية وتمارين عليك فعلها

فوائد اليوجا للأمهات المرضعات

تمارين اليوجا للأمهات المرضعات

تقضي الأمهات المرضعات عدة ساعات في اليوم جالسين مع أطفالهن في أيديهن، قد يؤدي وزن الطفل إلى إجهاد الجسم بشكل عام والظهر بالأخص، يمكن لممارسة اليوجا تحسين الموقف والمرونة ، مما يساعد على صحتك العامة، يمكن أن تساعد أوضاع اليوجا المختلفة على شد وتقوية عضلات الظهر والرقبة المفرطة الاستخدام للأمهات المرضعات، ومع ذلك ، استشر طبيبك النسائي قبل البدء في أي شكل من أشكال التمارين بعد الولادة.

وفقا لما نشره موقع هيلثي مواقف اليوغا للأمهات المرضعات والاحتياطات لممارسة اليوغا.



فوائد اليوجا للأمهات المرضعات

اليوغا هي شكل من أشكال التمارين الخفيفة ويمكن أن توفر الفوائد التالية للأمهات.

يحسن اللياقة العامة

يحسن معدل ضربات القلب

يحسن الصحة العقلية

يحسن مستويات الطاقة

يقلل من الإجهاد

يساعد في التحكم في الوزن

يحسن قوة العظام

يساعد في إدارة اكتئاب ما بعد الولادة

اليوغا تشكل للأمهات المرضعات

قد تكون أوضاع اليوجا التالية مفيدة للأمهات المرضعات.

1. الركوع



خطوات:

اركعي على بساط اليوجا على راحتي يديك وركبتيك وشكل وضعًا على سطح الطاولة.

خذي شهيقًا وقوِّس ظهرك بالضغط على بطنك نحو الأرض ومدد رقبتك لتنظر لأعلى.

ازفري ، واستدير ظهرك ، وأنزل رأسك لأسفل ، وانظر نحو زر بطنك.

ارجعي إلى وضع البداية وكرر 8-10 مرات.

فوائد:

يرتاح العمود الفقري

يقوي المعصم

يقوم بتدليك وتنشيط أعضاء البطن ، مثل الكلى والغدد الكظرية

شد الجذع الأمامي والرقبة

يخفف من تقلصات الدورة الشهرية



2. الثني المتجه لأسفل



خطوات:

تعالي على أربع بحيث يشكل ظهرك سطح الطاولة ويشكل اليدين والقدمين أرجل الطاولة.

الزفير ورفع الوركين ، وتصويب الركبتين والمرفقين ، وتشكيل شكل V مقلوب مع الجسم.

اجعلي اليدين متباعدتين بعرض الكتفين ، والقدمين متباعدتين بعرض الوركين ، ومتوازيتين مع بعضهما البعض. حافظ على أصابع القدم موجهة للأمام.

اضغطي على يديك على الأرض ، وقم بتوسيع لوحي الكتف ، وحافظي على استطالة الرقبة من خلال إبقاء الأذنين على اتصال مع الذراعين الداخليين.

انظري نحو السرة واستمر في الوضع لمدة 10-15 ثانية.

قم بالزفير ، وثني الركبتين ، ثم عد إلى الطاولة وقفة.

فوائد:

يطيل العمود الفقري

نغمات عضلات الجزء العلوي من الجسم

يقوي عضلات الصدر ويزيد من سعة الرئة

يقوي الذراعين والكتفين والساقين والقدمين



3. وضع الجسر

خطوات:

استلقى على ظهرك.

اثنِ ركبتيك ، واجعلهما على مسافة الورك ، وحافظ على ركبتيك وكاحليك في خط مستقيم.

ضع الذراعين بجانب جسمك واجعل راحة اليد متجهة لأسفل.

استنشق ، ارفع أسفل الظهر ، ووسط الظهر ، وأعلى الظهر عن الأرض ، ثم لف الكتفين ، والمس الصدر بالذقن دون خفض الذقن ، وادعم وزنك على كتفيك وذراعيك وقدميك.

حافظ على فخذيك متوازيين مع الأرض.

اثبت على الموقف لمدة دقيقة ثم أخرج الزفير أثناء تحرير الوضعية .

فوائد:

يقوي عضلات الظهر

يريح الظهر المتعب على الفور

شد الصدر والرقبة والعمود الفقري

يهدئ الدماغ ويقلل من القلق والتوتر والاكتئاب

يفتح الرئتين

يقلل من مشكلة الغدة الدرقية

يحسن الهضم

يخفف من أعراض آلام الدورة الشهرية وانقطاع الطمث

مفيد في حالات الربو وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام والتهاب الجيوب الأنفية



4. تشكل النسر

خطوات:

قف في تاداسانا (وضعية الجبل) بالوقوف بشكل مستقيم على قدميك. ارفع القدم اليمنى. وازن جسمك على قدمك اليسرى.

حرك فخذك الأيمن عبر الفخذ الأيسر بطريقة تحصل فيها القدم اليمنى على دعم من أسفل ربلة القدم اليسرى. يجب توجيه أصابع القدم اليمنى نحو الأرض.

افرد ذراعيك للأمام مع إبقائهم موازيين للأرض.

اشبك يديك بحيث تكون اليد اليسرى فوق اليد اليمنى. ثني المرفقين وحافظ على الذراعين متعامدين على الأرض.

يجب أن يواجه الجزء الخلفي من الراحتين بعضهما البعض.

الآن حرك راحتي يديك في مواجهة بعضهما البعض. شد الأصابع لأعلى. ارفع يديك لأعلى في نفس الوضع إلى أي ارتفاع تستطيع.

ابق في الوضع لمدة 15 إلى 30 ثانية. تدريجيًا ، استرخي وكرر الوضع باستخدام الذراعين والساقين على الجانب الأيسر

فوائد:

تمدد الوركين والفخذين والكتف وأعلى الظهر

يحسن التوازن

يقوي العجول

يقلل من آلام عرق النسا والروماتيزم

يرخي الساقين والوركين ويجعلهما أكثر مرونة

5. تشكل المثلث الممتد



خطوات:

قف منتصبًا على سجادة يوجا مع المباعدة بين القدمين بمقدار عرض الكتفين وارفع الذراعين على الجانب إلى مستوى الكتفين.

حرك القدم اليمنى للخارج بحيث تشير أصابع القدم إلى الجانب الأيمن.

اقلب القدم اليسرى قليلًا إلى الداخل بحيث يصنع محور كلتا القدمين زاوية من 75 إلى 80 درجة مع بعضهما البعض.

حافظ على استقامة الركبتين وثني الجذع نحو الجانب الأيمن.

بمجرد ثني الجذع تمامًا ، قرِّب يدك اليمنى من الكاحل الأيمن بحيث تلمس أصابع اليد اليمنى الأرض.

قم بمد الذراع الأيسر عموديًا.

حرك الرأس لأعلى وثبت النظرة إلى راحة اليد اليسرى.

شغل الوضع لمدة دقيقة إلى دقيقتين ثم كرر نفس الشيء على الجانب الآخر.

فوائد:

شد عضلات العمود الفقري ، على جانبي الجذع والخصر وظهر الساقين

ينشط الجهاز العصبي

يقلل من الاكتئاب

يحسن الهضم

يقوي منطقة الحوض ويقوي الأعضاء التناسلية

يقلل من محيط الخصر

يحسن وظائف الجسم العادية

يحسن الاستقرار الجسدي والعقلي

يقوي الركبتين والكاحلين والساقين والصدر والذراعين

يقلل من التوتر والقلق