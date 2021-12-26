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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام: سنغير معايير اختيار مدربي المنتخبات الوطنية

صدى البلد

أكد جمال علام المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري رغبته في تغيير معايير اختيار مدربي المنتخبات الوطنية.
 

قال علام في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نرغب في تغيير معايير اختيار مدربي المنتخبات الوطنية، فكرة أن يقول عضو مجلس إدارة للاتحاد أنه يريد هذا المدرب ونجمع الأراء عليه لن يحدث هذا الأمر في عهدي إذا نجحت في الانتخابات"
 

أضاف: "المسؤول عن اختيار مدربي المنتخبات الوطنية سيكون المدير الفني لاتحاد الكرة وكذلك لجنة فنية معه تناقشه وتتخذ قرارا، وكذلك بالتنسيق مع مجلس الجبلاية يجب أن تتواجد معايير صحيحة لاختيار المدربين"
 

وحول الكرة النسائية قال: "منتخب الكرة النسائية وصل في عهدي لأمم إفريقيا ثم تراجع مرة أخرى ولكننا سنعيد الاهتمام بالكرة النسائية من جديد"

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