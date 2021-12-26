كريم صبري: عملية تحويل المسار المصغر تعالج الدهون المتراكمة على الكبد

خصص برنامج "البيه والهانم"، تقديم الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، فقرة رصد فيها جراحات السمنة والتي يجريها الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس.

وقال كريم صبري، إن عملية تحويل مسار المعدة المصغر تهدف إلى إنقاص الوزن وعلاج السكر والأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة المرضية، مشيرًا إلى أن تحويل المسار تعتبر عملية موفقة لمن يعاني من السمنة المفرطة والسكر، خاصة وأنها تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%.

وأضاف “صبري”، خلال لقائه مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، في برنامج "البيه والهانم"،المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عملية تحويل المسار المصغر تعالج الدهون المتراكمة على الكبد بصورة مرضية، ونسبة الكوليسترول في الدم، وتضبط الضغط، مشيرا إلى أن تحويل المسار عملية قوية في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة.

كريم صبري: عملية تحويل المسار تُنشط البنكرياس بصورة كبيرة

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار تعمل على تنشيط البنكرياس بصورة كبيرة، وتعيد الاتزان الهرموني إلى الجهاز الهضمي، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة أقل من 12 ساعة، وهناك إمكانية للعودة إلى النشاط بعد يوم من إجراء العملية.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جراحات السمنة ما بين تكميم المعدة وتحويل المسار تعتبر من العمليات الآمنة، خاصة إذا أجريت في مراكز متخصصة مجهزة على أعلى مستوى.

وأوضح أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن تحويل المسار عملية قوية في إنقاص الوزن، وتعالج السكر وتدهن الكبد ومشاكل التنفس أثناء النوم، وكافة الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، مشيرًا إلى أن تحويل المسار عملية بسيطة، وتجرى من خلال فترة صغيرة للغاية، ومفيدة جدًا لإنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة لمرض السمنة.

كريم صبري: عملية تحويل مسار المعدة آمنة لمرضى السكر وفعالة لإنقاص الوزن

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل مسار المعدة من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن، مؤكدًا أنها آمنة لمرضى السكر ولا يوجد بها أي خطورة، مشيرًا إلى أن تحويل مسار المعدة تعمل على إعادة الإتزان الهرموني للجسم، وضبط معدل السكر في الدم.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن سمك جدار البطن الخاص بمريض السمنة هو الذي يحدد إمكانية إجراء عملية التكميم أوتحويل المسار، مشيرًا إلى أن إجراء عملية التكميم يحدث من خلال المنظار بفتحات صغيرة، خلال مدة لا تتجاوز النصف ساعة، ويستطيع المريض الخروج من المستشفى في حالات السمنة المفرطة خلال يوم واحد فقط.

وأوضح أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم، خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

بالفيديو.. مريض يكشف تفاصيل معاناته من السمنة المفرطة

قال رفعت حلمي رفعت السيد، مريض سمنة مفرطة، إنه يسكن في محافظة كفر الشيخ ويبلغ من العمر 23 عامًا ووزنه أكثر من 156 كيلو جراما ويعاني من مرض السمنة المفرطة؛ مما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائما يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

وأضاف "السيد"، خلال لقائه مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم، خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

وأوضح أنه فضل إجراء حراجة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة وأنها ستعافيه من بعض الأمراض التي أصيب يها جراء السمنة المفرطة والتي يعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركته وحياته بشكل طبيعي.