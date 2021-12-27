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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام حنفي: علي ماهر تفوق على موسيماني.. والزمالك لديه حلول عديدة في الملعب

الاهلي وفيوتشر
الاهلي وفيوتشر

علق هشام حنفي نجم الكرة المصرية على مباراتي الأهلي ضد فيوتشر والزمالك ضد المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.
وقال حنفي في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية ETC: "الزمالك كان جيد جدًا ضد المحلة، لديهم العديد من الحلول في الملعب، وتمكن من استغلال اخطاء واندفاع محمد عودة وفريقه".


وأضاف: "علي ماهر قرأ المباراة جيدًا ضد الأهلي، وتمكن من الخروج بنقطة لأنه تفوق على موسيماني، وتغييرات بيتسو لم تكن جيدة".


وواصل: "كان يجب على موسيماني اقحام محمد هاني بدلًا من ميكيسوني، ودخول رامي ربيعة كان خاطئ لأنه لم يكن جاهزًا بسبب عدم المشاركة في المباريات الماضية".


وأكمل: "كان هناك العديد من الحلول الأخرة لـ موسيماني، عبد القادر لا يستحق الخروج، وأنما بيرسي تاو الذي لم يكن موفق أمام فيوتشر، ثم خروج أفشة كذلك كان سيء جدًا".


وأشار: "في نفس الوقت كانت تغييرات علي ماهر مناسبة، بعدما أخرج موسيماني نجومه، دفع هو بالمدافعين لإيقاف عرضيات الأهلي".


واختتم: "الأهلي تلقى العديد من الأهداف هذا الموسم، ولم يتعلم موسيماني من الأخطاء التي وقع بها الموسم الماضي".

هشام حنفي الأهلي ضد فيوتشر الزمالك ضد المحلة الدوري المصري الممتاز موسيمانى محمد هاني

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