«أنا مش بتحضن ولا بتباس».. رد جرئ من منة عرفة على المذيع نزار الفراس

حلت الفنانة منة عرفة، بصحبة زوجها ضيوف المذيع العراقي نزار الفارس.

وأجابت منة عرفة، على سؤال نزار الفارس “ليه تجوزي راجل متجوز مرتين وعنده أولاد؟”، لترد قائلة: “أنا واحدة أول مرة أتجوز ويبقا عندي راجل ابقة مسئولة منه، محمود عشان اتجوز قبل كدا فعنده الخبرة دي بيعرف يتعامل مع الست ازاي .. محمود عارف يعني ايه مسئولية، والدنيا كلها مطلقة، ولو اطلقنا في المستقبل دة هيبقى نصيب، مش سبب انه طلق قبل كدة".

وأضافت : “هو كل اللي بيمثلوا بيتحضنوا، أنا عندي خطوط حمراء، اللي يحترمها تمام اللي مش عجبه ممكن يشوف زميلة تانية تقبل تعمل كده، أنا في الأرشيف بتاعي بعد زمن طويل أنه يتشاف كويس، وشطارة المخرج أو الممثل أنه يوصل الرسالة دون ما يجرح مشاعر المشاهد”.

كما قال «المهدي»، عن الطلاق، خلال لقائه ببرنامج «الفارس» الذي يقدمه: “مكناش ناويين نركب التريند، والموضوع جه صدفة والغلط والتسرع كان من عندي، لإن الموضوع وصلي غلط، واتقالي إن محمد نجاتي هيشيلها”.



وأضاف :«وأنا كراجل شرقي، بيبقا غصب عني، أنا معنديش مانع أن منة تمثل، بس اتكلمت معها في بداية علاقتي بيها واتفقنا على عدد من الأمور والخطوط الحمراء في اختيار أعمالها».