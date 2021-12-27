عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يطرح أغنية "كتر من قربك"

عمرو دياب
عمرو دياب

 طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم “كتر من قربك ” ، والتى تعد واحدة من اغانى البومه الذى يطرحه أغانيه تباعاً.

 "كتر من قربك" كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

 وتقول الأغنية في مطلعها: يا حبيبي اتمختر أنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبي شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبني دقيقتين .

من ناحية أخرى، أعلن عمرو دياب إحيائه حفلا غنائيا في دبي يوم 15 يناير المقبل. كما نفذت تذاكر حفل الهضبة والذي سيقام بموسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري

 وأعلن الموقع الخاص بحجز التذاكر نفاذ بيع جميع التذاكر التي يصل عددها لـ 10 آلاف تذكرة هي سعة مسرح "أبو بكر سالم" ببوليفارد الرياض.

 ومع نهاية عام 2021 مازال عمرو دياب متصدرًا لترتيب موقع يوتيوب مويزيك للفنانين الأكثر استماعا ومشاهدة في مصر.

عمرو دياب عزيز الشافعي تامر حسين الاكثر استماعا 2021 كلمات تامر حسين مسرح أبو بكر سالم مسرح أبو بكر النجم الكبير عمرو دياب كتر من قربك

ترشيحاتنا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات يترأسان الاجتماع الوزاري السُداسي لمصر والأردن وفلسطين.. صور

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات يستقبلان وزراء فلسطين والأردن.. صور

150 انتصار.. كلوب يتفوق على السير كيني أسطورة ليفربول بالدوري الانجليزي

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تنظيم الجامعات

بعد توجيهات الرئيس .. الفلاحين : استبدال أشجار الزينة بالشوارع بـ "مثمرة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

3 توجيهات و سر .. أبرز ما جاء في حديث السيسي اليوم

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

اعتدى عليها 4 أيام متواصلة.. هذه العقوبات تنتظر المتحرش بـ فتاة المنصورة المعاقة

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

فيديو

معجزة في عهد السيسي.. مصر تمتلك أحدث بنية تحتية في العالم بتكلفة 1300 مليار جنيه

الإنجاز في 7 سنوات.. 700 مليار جنيه تكلفة مبادرة "حياة كريمة" فقط

طفرة حقيقية.. تطور الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي "فيديو"

خطة متكاملة.. حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ