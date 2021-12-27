7 طرق مذهلة لعلاج أضرار البشرة الجافة خلال الشتاء

تعاني البشرة الجافة في الشتاء، من العديد من المشكلات، ومنها ما يسمى بالاحتكاك الجلدي.. إلى من يعانون من الأضرار التي تحدث للبشرة الجافة في فصل الشتاء أو لديه شخص مقرب يعانى من مثل هذه المشكلات، إليكم بعض الوصفات المذهلة والسهلة التي تساعدك للحفاظ على بشرة ناعمة.

الحليب الخام:

استخدمى وصفة الحليب الخام قبل النوم أو في الصباح الباكر فهو أيضا يعطي للبشرة الجافة نعومة.

خليط زيت الزيتون الطبيعى والسكر :

يمكنك أن تستخدمى خليط التنظيف الطبيعي المكون من زيت الزيتون الطبيعى والسكر، يساعد هذا الخليط الطبيعي في تقشير البشرة وتنظيفها أيضا، بعد أن تضعى هذا الخليط لبعض الوقت يمكنك أن تغسلي وجهك ثم تضعى كريم مرطب لتسمتعى بأفضل النتائج.

زيت جوز الهند :

زيت جوز الهند يساعدك أيضا أن تجعلى بشرتك رطبة وحيوية، كما أنه أيضا يجعل البشرة ناعمة، هذه الوصفة متعارف عليها للتخلص من جفاف البشرة، لأن زيت جوز الهند يحتوى على حمض اللينوليك، وهو أيضا علاج لحبوب الشباب ولهذا لا تقولى لا أبدا لاستخدام زيت جوز الهند على بشرتك هذا الشتاء .

زيت اللوز:

إضافة أيضا هائلة بجانب زيت جوز الهند وهو زيت اللوز، يحتوي زيت اللوز على فيتامين A وE

فهو يعالج الجروح الطفيفة والجروح بشكل عام التي يمكن أن تحدث للبشرة الجافة وهو أيضا يمكن أن يستخدم كمنظف ومرطب للبشرة.

ماسك ثمرة البابايا والعسل :

ثمرة البابايا غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على ترطيب البشرة الجافة، والعسل يساعد في تجديد وترطيب البشرة لأفضل المراحل لهذا استخدام خليط مميز مثل ثمرة البابايا والعسل، فهى وصفة أساسية للقضاء على جفاف البشرة، يمكنك أيضا أن تستخدمى أي منهما لتحافظي على بشرة ناعمة.

زبدة الشيا :

من المؤكد أنك سمعتى من قبل عن زبدة الشيا في الكريمات المرطبة والصابون فماذا عن استخدامها في شكلها الطبيعي، زبدة الشيا تساعد البشرة على أن تبقى رطبة طوال الوقت، وأيضا تمنع ظهور حبوب الشباب والحروق التي يمكن أن تحدث بسبب حرارة الشمس.