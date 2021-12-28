لزيادة الوعي الضريبي.. الضرائب ترصد ردود أفعال مأموريات منطقة القاهرة رابع بعد إجراءات ميكنة الخدمات بحلوان و15 مايو

رئيس مصلحة الضرائب :

متابعة مستمرة من وزارة المالية لسير عملية التطوير والدمج في منطقة القاهرة رابع

التطوير والميكنة ساهموا في توفير وقت وجهد الممول والقضاء علي البيروقراطية

- دمج المأموريات يسير وفقا لخطة زمنية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، على المتابعة المستمرة لوزير المالية لسير عملية التطوير والدمج في منطقة القاهرة رابع بهدف ضمان تقديم الخدمات الضريبية للممولين بالشكل المرجو .

قال " عبد القادر" في تصريحات له اليوم، إن خدمة المكاتب الأمامية تعد تطور حديث للإدارة الضريبية يواكب النظم الضريبية العالمية وجاءت المقارنة من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهوله ويسر في أقل وقت ممكن ، وأيضا يجب علينا التواصل مع الممول بشكل دائم حتي يتحقق ما نتمناه من تكامل في العلاقة بين المصلحة والممولين إيمانا منا بدورنا في تحسين الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية ومد جسور الثقة مع الممولين.

وأكد الدكتور " السيد صقر رئيس والمراكز، أن تطبيق الدمج على منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها ، أصبح من الركائز الأساسية لعملية التطوير وبالفعل إنعكس على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات بهدف التيسير علي الممولين .

وصرح ربيع طرفاية، رئيس مأمورية حلوان، أنه من أكثر المتغيرات الناتجة والناجحة بعد التطوير والدمج والميكنه فكرة المأمور الشامل الذي من شأنه الإلمام بالإجراءات الخاصة بضريبة الدخل والقيمة المضافة مما يجعله قادر على تقديم الخدمات للممول بسهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن .

أوضح أن استحداث فكرة المكاتب الأمامية فمثلا مأمورية حلوان بها 23 موظف بالمكاتب الأماميه تم تدريبهم من قبل المصلحة بأساليب وبرامج تدريبية جديدة ومطورة وتم تدريبهم في اماكنهم بعد مواعيد العمل لضمان سير منظومة العمل بالشكل المرجو.

وأضاف " طرفاية" ان هناك عدد من الخدمات الجديدة التي تم استحداثها داخل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة حيث تم تفعيل بعضها مثل المدفوعات- الحصر- الفحص والاقرارات والباقي سوف يُفعل تباعا وذلك بهدف تقديم كل الدعم للممول بسهولة ويسر.

وذكر عصام صابر رئيس مأمورية 15مايو ، أن المأمورية بها عدد18 موظف بالمكاتب الأمامية ، كما يوجد10 موظفين مُدربين على نفس الخدمات كبدائل لهم لضمان سير العمل بانتظام ، لافتًا إلى أنه من ضمن الخدمات التي تقدمها المأمورية خدمات مستحدثة مثل إعادة تسجيل الممول علي منظومة الاعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، و إمكانية تقديم الممول طلب تعديل ، أو إيقاف نشاط و طلب تغيير عنوان النشاط أو تغيير الكيان القانوني .

وأوضح “ صابر” أن المنظومة الجديدة أعطت للممول إمكانية اختيار وكيله أو تغييره وأيضًا إعطائه صلاحيات مطلقة وغير مطلقة ، لافتًا إلى أنه من أبرز الخدمات المطلوبة بشكل يومي من الممولين خطابات (تأمينات – قضايا – مرور- تصالح – فتح ملف سيارات) ، موضحًا أنه من ضمن المستحدثات تجهيز مقر جديد لسيارات الأجرة والنقل أقل من 5 طن لتقليل الضغط علي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع .

واستكمالا للتقرير الميداني الذى أعدته مسبقا وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية تم رصد ردود فعل الممولين بكل من مأمورية حلوان ومأمورية 15 مايو ؛ حول الخدمات المقدمة فى تلك المأموريات وما شهدته من دمج وتطوير وميكنة.

و قال سالم محمد حسان ممول بمأمورية 15مايو صاحب سيارة اجرة ، أنه حضر إلي مأمورية 15مايو منذ خمس دقائق وشعرت بالسعادة لما شاهدته من تطوير وعندما دخلت أخذت رقم وانتظرت عشر دقائق ، ووجدت الموظف في استقبالي وقام بالاطلاع على بياناتي وتم استخراج الخطاب بكل سهولة ويسر، فأنا وجدت تطور كبير " .

وقالت " رنا سيد وكيل ممول بمأمورية 15مايو- محاسبة " "أنها تتردد بشكل دائم ومنتظم علي مأموريات الضرائب بحكم عملها فى مكتب محاسبة منذ فترة لإنهاء المهام الخاصة بموكليها ووصفت تجربتها أنها سعيدة جدا بما لمسته من تطوير في الضرائب في عهد (الرئيس السيسي)، وقالت إن من الملفت للنظر أن التطوير غير قاصر على الإنشاءات فقط أو الخدمات فقط بل أيضا التطوير شمل العاملين من حيث تقديم الوعي والثقافة الضريبية للممول وتتمنى أن ترى جميع المصالح الحكومية تنال مثل هذا الاهتمام من ناحية الميكنة والتطوير للتيسير على المواطنين " .

أكد " أحمد علاء ممول بمأمورية15مايو- صاحب شركة إسترو إيجيبت للاستثمار " أن في الماضي " كنت دائما انتظر الموظف لكن الآن اجد الموظف في إستقبالي بإبتسامة عريضة مما جعل لغة التواصل بيننا أسهل ، وبفضل التطور التكنولوجي من أجهزة حديثه وآلات تصوير جديدة أصبح وقت تلقي الخدمة قصير للغاية" .

و أضاف " محمد بيومي ممول بمأمورية 15مايو- صاحب صالون حلاقة " أنه حضر لتقديم طلب وقف للنشاط بعد وفاة زوجته في الشهر الماضي فحرص على إبلاغ الضرائب بذلك ولكن عندما دخل المأمورية وجدها مطورة بشكل لائق ومنظم ، ووجدت رئيس المأمورية عصام صابر يمر ويتابع العمل فسألنى " أساعدك ازاي يا حاج" وقام بتوجيهى وتابع معى حتى إنهاء مهمتى مع الموظف المسئول بالمكاتب الأمامية، أنا حاسس إن فعلا مصر بتتغير" .

وفي سياق متصل قالت " إيناس عبدالله وكيل ممول بمأمورية حلوان- محاسبة عن ثلاث شركات تجارية " " أنني فى السابق عند حضورى إلى المأمورية لإنجاز ثلاث خدمات ضريبية مثل اليوم كان الأمر يستغرق منى وقت طويل ، أما الآن فالأمر استغرق وقت بسيط بفضل ما رأيته من تطوير وتنظيم وتسهيل للإجراءات لنا ، و أقل ما أقدمه هو الشكر لكل القائمين على هذا الانجاز الكبير و السريع " .

