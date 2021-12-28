في ذكرى ميلاده الـ 110.. متحف نجيب محفوظ يستقبل طلبة المدارس

شهد متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ " بتكية ابو الدهب "، خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، زيارات عدد من المدارس للمتحف علي مدار اليومين الماضيين .



وكان المتحف قد شهد توافد عدد من طلبة المدارس في اطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة للتعريف برموز مصر، ومنها مدرسة الصالح طلائع الأزهرية، مدرستي عمر مكرم ومدرسة الجمالية الابتدائية التابعتي لادارة وسط القاهرة التعليمية .



وخلال الزيارة تعرف الطلاب علي أديب نوبل من خلال تفقد قاعات المتحف " قاعتي الأوسمة والشهادات ـ وقعات الحارة، سيرة ومسيرة، تجليات، نوبل، وقاعة أحلام الرحيل "، وكذلك قاعات المكتبات .



يأتي ذلك في اطار احتفالات قطاع الصندوق بالذكري الـ 110 علي ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ ، والتي توافق 11 ديسمبر 1911، وكان قطاع صندوق التنمية الثقافية قد اقام عدد من الفعاليات بهذه المناسبة منها "معرض اهداءات" والذي يضم صور إهداءات بخط اليد من كبار الكتاب والمثقفيين والشخصيات العامة لأعمالهم الإبداعية المُهدأة إلى الأديب العالمي نجيب محفوظ، وذلك بحضور عدد كبير من الكتاب والصحفيين والمثقفين، كذلك اقامة منتدي الثقافة والإبداع والذي ينظمه قطاع الصندوق ويشرف عليه الكاتب والصحفي طارق الطاهر لعدد من الفعاليات بالقاهرة والاسكندرية وبورسعيد ، وايضا استقبال جمهور المتحف بالمجان لمدة اسبوع .

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