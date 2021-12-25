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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

12 مليون متخلف.. رد فعل أبوالليف على مغني "شيماء": يدمر ثقافة الدولة|شاهد

الفنان نادر أبو الليف
الفنان نادر أبو الليف

علق الفنان نادر أبو الليف على أغنية شيماء قائلا:" للاسف وصلنا لمرحلة مفيش فيها ثقافة ولا فهم وانحدار فنى".

وتابع أبو الليف خلال حواره مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلا:" الـ 12 مليون اللى سمعوا أغنية شيماء على السوشيال ميديا متخلفين".

ووصف أبو الليف، صاحب أغنية شيماء بـ المتخلف والجاهل والمتسول وأن أغنيته لا تحمل أي رسالة، مؤكدا أنه يدمر ثقافة الدولة.

عصبية


وأعلن الفنان نادر أبو الليف، طرح أحدث أغانيه خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تحمل عنوان "عصبية"، مؤكدًا مشاركته للفنان محمد فؤاد في إحياء حفلات رأس السنة، للعودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو الليف في بيان له، الخميس الماضى، إنه مع قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات من الغناء.

نادر أبو الليف أبو الليف اغنية شيماء شيماء

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