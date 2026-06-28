بوتين: أمن روسيا أولوية ولن نسمح بتهديد حدودنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أمن روسيا سيظل على رأس أولويات الدولة، مشدداً على أن بلاده لن تسمح بأي تهديد يستهدف حدودها أو يمس سيادتها.

وأوضح أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعمل باستمرار على تعزيز قدراتها الدفاعية، بما يضمن حماية الأراضي الروسية والتصدي لأي مخاطر محتملة.

وأشار بوتين إلى أن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية العسكرية، لافتاً إلى أن روسيا ستواصل تطوير منظوماتها الدفاعية وتعزيز إمكانات جيشها بما يتناسب مع طبيعة التهديدات الحالية.

وأضاف أن حماية المواطنين وضمان استقرار البلاد يمثلان مسؤولية أساسية للدولة، ولن يتم التهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو استهداف الحدود الروسية.

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها القومي، مشيراً إلى أن السياسة الدفاعية لبلاده تستند إلى حماية المصالح الوطنية وردع أي تهديدات خارجية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الأمنية والإقليمية، وتزايد الاهتمام الروسي بتعزيز قدراته العسكرية وتأمين حدوده، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن في مواجهة التطورات المتسارعة.