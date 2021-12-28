وست هام يفوز على واتفورد 4-1.. ونورويتش سيتي يخسر من كريستال بالاس 0-3 في البريميرليج

فاز فريق وست هام يونايتد على حساب مضيفه واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح النيجيري إيمليانو دينيس التسجيل لـ واتفورد في الدقيقة الرابعة بتسديدة رائعة، قبل أن يعادل التشيكي توماس سوتشيك النتيجة لـ وست هام في الدقيقة 27.

وسجل الجزائري سعيد بن رحمة، الهدف الثاني لـ وست هام يونايتد في الدقيقة 29 من متابعة لتمريرة ميشيل أنطونيو.

وتحصل بوين لاعب وست هام على ركلة جزاء، ليسددها نوبل بنجاح في الدقيقة 58، معلنًا عن الهدف الثالث، قبل أن يؤكد فلاسيتش انتصار " الهامرز" بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 91.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام يونايتد للنقطة 31 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز كريستال بالاس على نظيره نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

أهداف كريستال بالاس تناوب على تسجيلها إدوارد وماتيتا وتشيلوب في الدقائق 8، 38، 42.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة 23 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 10 نقاط في المركز العشرين والأخير.