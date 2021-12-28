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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحلول العام المقبل.. شركة بريطانية تقترب من توفير الإنترنت عالميا عبر قمر صناعي

صاروخ روسي
صاروخ روسي

نقل صاروخ روسي من طراز «سويوز» 36 قمراً صناعياً أخرى لحساب الشركة البريطانية «وان ويب»  إلى المدار؛ ما يجعل الشركة تقطع أكثر من نصف الطريق نحو هدفها المتمثل في توفير الإنترنت بالنطاق العريض على المستوى العالمي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعمل الشركة التي مقرها في لندن على استكمال بناء كوكبة من الأقمار الصناعية التي تضعها في مدار أرضي منخفض وتوفر نطاقاً عريضاً محسّناً وخدمات أخرى للبلدان في جميع أنحاء الكوكب.
 

وتخطط الشركة البريطانية لتشغيل خدمة الإنترنت التجارية العالمية الخاصة بها بحلول العام المقبل عبر نحو 650 قمراً صناعياً. ومع هذه المهمة الأخيرة، صار لديها الآن ما مجموعه 394 قمراً صناعياً في المدار.

انطلق الصاروخ الروسي الذي تشغله شركة «أريان سبيْس» الأوروبية الساعة 13.10 ت غ من قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها موسكو في كازاخستان. 

«انطلق! » غردت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» بعد الإطلاق. تتنافس «وان ويب» في السباق لتوفير إنترنت سريع للمناطق النائية في العالم عبر الأقمار الصناعية مع المليارديرين إيلون ماسك وجيف بيزوس رئيس «أمازون».

وارتبطت «أريان سبيْس» التي عملت مع روسيا لما يقرب من عقدين، بعقود لإطلاق 16 مركبة «سويوز» بين ديسمبر 2020 ونهاية عام 2022.

الانترنت العالمي البريطانية روسي صاروخ

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