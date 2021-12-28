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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول قرية تستخدم خدمة الإنترنت فائق السرعة في الأقصر.. تعرف عليها

صدى البلد

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر اجتماع موسع لعمل محضر لتنفيذ تركيب خطوط جديد بتقنية FTTH  التابعة للشركة المصرية للاتصالات ( We  ) لمجلس قروى النجوع وذلك لإزالة أى معوقات أثناء التنفيذ .

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حضر الاجتماع كلا من المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا ومسئول الشركة المصرية للاتصالات ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا ومسئولي إدارة التخطيط بالمركز ومسئولى شركة الغاز ومسئولى هندسة كهرباء اسنا.


الجدير بالذكر أن المشروع  عبارة عن تنفيذ عدد ٨ آلاف خط جديد بقرى النجوع بحري و قبلي بتقنية فيبر الى المنزل FTTH كأول قرية على مستوى محافظة الأقصر و تحويل الخدمة لعدد ٢٠٠٠ عميل حالي على الشبكة الجديدة بدون رسوم إضافية في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة ".

ومعنى( FTTH ) او الالياف البصرية المنزلية هي تقنية نقل البيانات والمعلومات داخل اسلاك زجاجية بسرعات عالية جدا تعادل سرعة الضوء , وهى افضل وسائل الاتصال الموجودة حالياً وأكثرها ثباتا للاتصال بالانترنت بالاضافة إلى سرعتها الخيالية , وهي تقنية مستقرة لاتتأثر بالعوامل الخارجية مثل التشويش والرياح والحرارة الخارجية وغيرها .

 

ياتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة " وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة..

الأقصر المصرية للاتصالات محافظة الاقصر المبادرة الرئاسية الانترنت تطوير الريف المصري المشروع القومي فى الأقصر نقل البيانات

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