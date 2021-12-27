6 أيام متواصلة.. رئيس مدينة الأقصر يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمدينة

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر ، على مدار ٦ أيام متواصلة حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بمدينة الأقصر ، وذلك بهدف القضاء على كافة التعديات على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

رافق رئيس مدينة الأقصر، خلال متابعاته الميدانية المستمرة، حماده عباس رئيس حي وسط وحسن خليدي رئيس حي جنوب ونواب رؤساء الأحياء ورجال الحي، وأحمد محمود دياب مدير إدارة الإشغالات ورجال المتابعة بمجلس مدينة الأقصر.

شملت جولة رئيس مدينة الأقصر ، المرور على الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة حي وسط وجنوب المدينة لتفقد رفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات والتي تضمنت الشوارع الجانبية المؤدية إلى حي وسط وكوبري الكباش خلف مدرسة السلام وإلزام الباعة الجائلين بالتوجة مباشرة الي السوق الحضري وتوفير باكيات لهم، ثم توجة العميد طارق لطفي الي منطقة شارع محمد فريد، وتم إزالة جميع العوائق الخرسانية أمام المحال التجارية والكافيهات والمنازل مما يسهل تنقلات المواطنين ويترك شعوراً بالأمان ولظهور المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق.

أسفرت الحملات المكثفة عن رفع العديد من الإشغالات يومياً بسيارة نقل حمولة ٣م٢ تابعة لمجلس مدينة الأقصر ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل كلف " لطفي" رؤساء الأحياء ومدير الإشغالات والمتابعة الميدانية التنسيق فيما بينهم ، بالاستمرار في رفع الإشغالات وإزالة التعديات لتشمل جميع أحياء المدينة، مع تحرير محاضر للمخالفين، بهدف القضاء على العشوائية وكافة مظاهر التعديات على حرم الطريق، لتحقيق الصالح العام للمواطنين.