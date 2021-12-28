أصالة المرأة المصرية.. محافظ القاهرة يشكر بطلة واقعة السحل في حلوان

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اتصالًا هاتفيا بالسيدة بشرى سرور على حسن 59 عام، التي تصدت لسارق قام بسرقة هاتف محمول من فتاتين صغيرتين بعد سحلهم بحلوان و تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وإعادة الهاتف لأصحابه.

وأكد محافظ القاهرة لـ بشرى أن ما قامت به عمل ليس غريبًا على المرأة المصرية التي تتميز بالأصالة.

ووجه محافظ القاهرة بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل بشرى لأحد مستشفيات القاهرة وقيام فريق طبي بفحصها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لقيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين أثناء سيرهما بمنطقه العزبة البحرية - بحلوان واثناء محاولة الفتاتين ايقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق وتمكن من الهرب.

وتمكن رجال الأمن من تحديد المجنى عليهما وهما آلاء أ، 14 سنة طالبة حلوان، وسما م .12 سنة طالبة، وتم تحديد خط سير الهروب وتبين أن مرتكب الواقعة أحمد إبراهيم إدريس محمد 18 عاطل مقيم بعزبه خليل في المعصرة.