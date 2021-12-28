سيد عبدالحفيظ: إنجازات موسيماني سبب تواجده في القرعة.. والبطل لا يخاف.. فيديو

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يتمنى أن يكون العام الجديد 2022 زاخرا بالبطولات في القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن المدير الفني بيتسو موسيماني توقع وقوع صنداونز الجنوب أفريقي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج "الأشبال" عبر قناة "الأهلي": "لا توجد مجموعات سهلة في دوري أبطال أفريقيا، لا يوجد شيء سهل في البطولة التي باتت صعبة للغاية بكل تفاصيلها، والجميع يرغب في الفوز باللقب ويسعي لتحقيق كل طموحاته".

وأضاف:" هدفنا تحقيق إنجاز بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ونسير خطوة بخطوة ونركز في مباريات المجموعة الأولى التي أوقعتنا بها القرعة اليوم قبل أن نفكر في دور الثمانية".

وتابع: "نعرف صنداونز جيداً، ولكن في هذه النسخة سنواجهه في دور المجموعات وليس دور الثمانية، بجانب تطور الكرة السودانية وعلى رأسها الهلال والمريخ".

وقال: "إنجازات وبطولات بيتسو موسيماني لفريقنا سبب تواجده في سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، لا أعتقد أن أحد يمن عليه أو يجامله، ويجب أن نرى كم البطولات التي حققها".

وواصل: "كنا عائدين من رحلة قطر بعد حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب الرجاء، وتحدثنا سوياً وقال لي موسيماني أتوقع أن تضعنا القرعة في نفس المجموعة مع صنداونز".

وأشار عبدالحفيظ إلى أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق باق في صفوف النادي لموسمين آخرين بخلاف الموسم الحالي، مضيفا أنه يعتقد أن أمير توفيق مدير التعاقدات سوف يكشف التفاصيل كاملة.

وشدد: "لا يوجد عرض رسمي لبدر بانون حتى الآن، ولو كان هناك شيء سنناقشه بنفس التدرج لدينا".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته قائلا: "الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز هو اللحظة الأهم لي في 2021 بجانب الفوز بلقبين للسوبر الإفريقي في عام واحد".