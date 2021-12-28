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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطلة واقعة السحل بحلوان تصل معهد ناصر لبدء العلاج ..شاهد

بطلة واقعة السحل
بطلة واقعة السحل

وصلت منذ قليل بشرى سرور على حسن 59 عاما، والتي تصدت للسارق الذي قام بسرقة هاتف محمول من فتاتين صغيرتين بعد سحلهما بحلوان إلى معهد ناصر الآن بعد توجيه محافظ القاهرة بنقلها للمستشفى.

وتبين من الفحص الاولي ان السيدة بشرة تعاني من كسر بالفقرة الصدرية الثانية عشرة عقب الفحص الطبي ، ووجه المحافظ بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لها.

وأجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اتصالًا هاتفيا بالسيدة بشرى سرور على حسن 59 عاما، والتي تصدت للسارق الذي قام بسرقة هاتف محمول من فتاتين صغيرتين بعد سحلهما بحلوان والذي تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف لأصحابه.

وأكد محافظ القاهرة للسيدة بشرى أن ما قامت به هو عمل ليس غريبًا على المرأة المصرية التي تتميز بالأصالة.

ووجه المحافظ بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل السيدة بشرى لأحد مستشفيات القاهرة وقيام فريق طبي بفحصها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لقيام احد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين أثناء سيرهما بمنطقه العزبة البحرية - بحلوان واثناء محاولة الفتاتين ايقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق وتمكن من الهرب وتمكن رجال الأمن من تحديد المجنى عليهما وهما آلاء أ، 14  سنة طالبة حلوان، وسما م .12  سنة طالبة، كما تم تحديد خط سير الهروب وتبين أن مرتكب الواقعة احمد ابراهيم ادريس محمد 18 عاطل و مقيم عزبه خليل – المعصرة.

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سرقة هاتف محمول معهد ناصر محافظ القاهرة الفحص الطبي توفير الرعاية الطلبية الكاملة

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