بعد 30 سنة غياب.. جنرال موتورز تعيد إحياء شارة "بويك إلكترا"

قررت شركة جنرال موتورز الأمريكية إحياء شارة إلكترا من جديد بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب، وتقدمت بطلب رسمي إلى مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للعالمات التجارية وبراءات الاختراع لتسجيل اسم "بويك إلكترا" بتاريخ 20 ديسمبر 2021، وأيضًا في مكتب تسجيل الملكية الفكرية بكندا.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، جاء تسجيل هذا لاسم مفاجأة لكثيرين خاصة وأنها خطوة غير متوقعة من جنرال موتورز التي تتجه بقوة نحو التحول الكهربائي بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن على الجانب الآخر بعض المطلعين على خطط الشركة وطريقة تفكيرها لم تكن عودة بويك إلكترا مرة أخرى مفاجأة على الإطلاق، خاصة وأنها سنة 2020 قدمت بويك إلكترا كونسيبت الكهربائية بمعرض بكين الدولي للسيارات بلغة تصميم عصرية جدا بها خطوط انسيابية تميل للبساطة، ومع هذه الخطوة الأخيرة بالتسجيل رسميا للحصول على الاسم التجاري أصبح من المؤكد أن جنرال موتورز في طريقها لإدخال بويك إلكترا حيز الإنتاج التجاري وطرحها بالأسواق الأمريكية.

كانت بويك إلكترا كونسيبت التي تم طرحها كمفهوم مستقبلي فقط في الصين خليط بين فئة الكروس أوفر ذات الأربعة مقاعد مع لمسات من فئة الـ GT الرياضية، تتميز نسخة بويك إلكترا الكهربائية بالأبواب الفراشة والمظهر النحيف للمصابيح الأمامية مع شارة الـ "بويك" المضاءة في الواجهة الأمامية، وعجلاس مقاس 23 بوصة.

يأتي مفهوم بويك إلكترا AWD الاختباري مزودًا بمحركين كهربائيين بإجمالي مخرجات طاقة 583 حصانًا أي ما يعادبل 435 كيلو وات، يتم تشغيل المركبة الكهربائية بواسطة بطاريات Ultium التي تتيح مدى يصل إلى 372 ميلاً في الشحنة الواحدة.

وتوقع الخبراء في عالم السيارات أن يتم بناء بويك ألكترا الكهربائية الجديدة على نفس المنصة المعيارية لسيارة "كاديلاك ليريك 2023" وبالتالي تتسارك معها في خيارات مجموعة النقل والتقنيات التكنولوجية.