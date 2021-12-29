عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد 30 سنة غياب.. جنرال موتورز تعيد إحياء شارة "بويك إلكترا"

بويك إلكترا
بويك إلكترا

قررت شركة  جنرال موتورز  الأمريكية إحياء شارة إلكترا من جديد بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب، وتقدمت بطلب رسمي إلى مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للعالمات التجارية وبراءات الاختراع لتسجيل اسم "بويك إلكترا" بتاريخ 20 ديسمبر 2021، وأيضًا في مكتب تسجيل الملكية الفكرية بكندا.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، جاء تسجيل هذا لاسم مفاجأة لكثيرين خاصة وأنها خطوة غير متوقعة من  جنرال موتورز  التي تتجه بقوة نحو التحول الكهربائي بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن على الجانب الآخر بعض المطلعين على خطط الشركة وطريقة تفكيرها لم تكن عودة بويك إلكترا مرة أخرى مفاجأة على الإطلاق، خاصة وأنها سنة 2020 قدمت بويك إلكترا كونسيبت الكهربائية بمعرض بكين الدولي للسيارات بلغة تصميم عصرية جدا بها خطوط انسيابية تميل للبساطة، ومع هذه الخطوة الأخيرة بالتسجيل رسميا للحصول على الاسم التجاري أصبح من المؤكد أن جنرال موتورز في طريقها لإدخال بويك إلكترا حيز الإنتاج التجاري وطرحها بالأسواق الأمريكية.

 

كانت بويك إلكترا كونسيبت التي تم طرحها كمفهوم مستقبلي فقط في الصين خليط بين فئة الكروس أوفر ذات الأربعة مقاعد مع لمسات من فئة الـ GT الرياضية، تتميز نسخة بويك إلكترا الكهربائية بالأبواب الفراشة والمظهر النحيف للمصابيح الأمامية مع شارة الـ "بويك" المضاءة في الواجهة الأمامية، وعجلاس مقاس 23 بوصة.

 

 يأتي مفهوم بويك إلكترا AWD الاختباري مزودًا بمحركين كهربائيين بإجمالي مخرجات طاقة 583 حصانًا أي ما يعادبل 435 كيلو وات، يتم تشغيل المركبة الكهربائية بواسطة بطاريات Ultium التي تتيح مدى يصل إلى 372 ميلاً في الشحنة الواحدة.

 

وتوقع الخبراء في عالم السيارات أن يتم بناء بويك ألكترا الكهربائية الجديدة على نفس المنصة المعيارية لسيارة "كاديلاك  ليريك 2023" وبالتالي تتسارك معها في خيارات مجموعة النقل والتقنيات التكنولوجية.  

جنرال موتورز الولايات المتحدة الامريكية بويك إلكترا إلكترا كندا بويك إلكترا كونسيبت Ultium كاديلاك كاديلاك ليريك

موضوعات متعلقة

أبرزها مرسيدس AMG A35.. شركات كتبت شهادة وفاة طرازاتها خلال 2021

قريبا.. هوندا تطلق أكيورا ADX الرياضية متعددة الأغراض بالشراكة مع جنرال موتورز

فورد تسلم أول دفعة من "موستنج ماك" الصينية وتفتح مراكز خدمات بيع مباشر

ريادية في التحول الكهربائي.. هيونداي تلغي قسم تطوير محركات البنزين وتعيد هيكلة مؤسستها

مفاجأة بالفيديو.. سباق دراج تضع أودي RS5 في مواجهة مرسيدس  AMG A45 S

حجمها مخالف لكل التوقعات.. شاحنات ريفيان تبدأ عملها في أمازون

شعارها "احتفظ بسيارتك لأطول وقت ممكن".. تويوتا تطلق "كينتو" لتحديث الموديلات القديمة بتكنولوجيا متقدمة

داسيا تستعد لمنافسة لاند روفر وفولكس فاجن بطراز «بيجستر» الجديد

ترشيحاتنا

طقس غير مستقر| منخفض جوي يضرب الإسكندرية.. غدًا

مفاجآت .. شوبير يثير الجدل قبل إعلان قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الإفريقية

حادثة غريبة.. القبض على لص بسبب زجاجة عطر في متجر شهير

الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

دور المقاصد الشرعية في تحقيق الاستقرار المجتمعي.. ندوة بفرع خريجي الأزهر بالمنوفية

الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

هل تهدد زلازل جزيرة كريت المتكررة مصر؟ .. مفاجأة غير متوقعة

وزير التعليم: استكمال ما تبقى من مناهج الترم الثاني لـ رابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

كيروش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية .. اليوم

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ