ماليبو تحصل على إصدار خاص من شيفروليه للاحتفال بالذكرى السنوية

تحتفل مجموعة جنرال موتورز العالمية هذه الأيام بمرور 110 عام على تاسيسها ، لذلك تسعى الى دعم مراكزها ووضعها فى بعض الاسواق الكبرى التى تسيطر عليها مثل السوق الصينى الذى يعتبر من اكبر الاسواق على مستوى العالم .

وتحتفل جنرال موتورز ، فى العديد من الاسواق العالمية باصدار نسخ خاصة لكل سوق على حدة ، وطرح النسخ الخاصة من الموديلات والطرازات المميزة لهم ، ففى السوق الصينى تحافظ مبيعات السيدان في الصين على زخمها القوي رغم تراجعها الحاد في باقي الأسواق العالمية .

وهذا ما يفسر تمسك صناع السيارات بفئة السيدان الكبيرة هناك وطرح تحديثات وإصدارات خاصة صينية لها باستمرار ، لذلك اصدرت جنرال موتورز إصدار خاص جديد لشيفروليه ماليبو، والتى تعد واحدة من أنجح موديلات السيدان في الصين، للاحتفال بالذكرى السنوية 110 لتأسيس جنرال موتورز.

وظهر الاصدار الخاص من السيارة شيفروليه ماليبو ، بتحديثات جمالية رياضية خاصة تشمل مجموعة زخرفات كربونية أنيقة للخارجية مع جناح خلفي كربوني جديد ومصد أمامي أكثر جراءة.

ويستمد الإصدار الخاص من السيارة شيفروليه ماليبو قوته من محرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 237 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات، وستصنع شيفروليه 1100 نسخة من الإصدار بسعر 219,900 يوان صيني .