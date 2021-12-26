رسميا.. انطلاق الكرنفال السعودي الدولي للسيارات Autoville في الرياض 8 يناير

أعلنت المملكة العربية السعودية ، من خلال الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عن استعداداتها لتنظيم الكرنفال السعودي الدولي للسيارات Autoville ، الذي سيتم تنظيمه خلال الفترة 8 – 14 يناير القادم في حلبة ميدان ديراب بمدينة الرياض ، ويعتبر أضخم حدثٍ تفاعليٍ في عالم المحركات بمنطقة الشرق الأوسط .

واوضحت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ان الكرنفال السعودي الدولي للسيارات Autoville سيمتد على مساحة 1,7 مليون متر مربع وستشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية مرموقة عالمياً في صناعة المحركات، وسيتيح للجمهور من عشاق وهواة السيارات فرصة المشاركة والتفاعل عبر العديد من العروض، وتجارب القيادة، واختبارات السرعة المميزة، والتي تناسب كافة الفئات العمرية.

واضاف منظمو الحدث عن اقامة عدد من الحفلات الغنائية لكوكبةٍ من الفنانين العرب والعالميين، ومجموعة من الفعاليات الترفيهية الفريدة والمتنوعة التي سيؤديها عددٌ من مشاهير الراليات وعروض المحركات، بمن فيهم محطم رقم غينيس العالمي مرتين في سباقات الدريفت؛ السائق السعودي عبدالهادي القحطاني، إلى جانب مشاهير سباقات المحركات العالميين: كِن بلوك، وفوغن غِتِن جونيور، وريمي بزوارد، وغيرهم الكثير.

وقال أمجد بن عصام شاكر، الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عن اعتزازه بهذا الحدث الضخم والذي يأتي ضمن جهود الهيئة للارتقاء بالقطاع، وتعزيز دور الهيئة في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار فيه استناداً لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مكانة الرياض في ترتيب أفضل المدن العالمية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

Autoville

وأكد شاكر على أن Autoville سيكون مختلفاً عن أي حدثٍ يتعلق بالمحركات على مستوى المنطقة العربية، حيث سيكون الجمهور هو أساس الحدث، والتفاعل معهم هو الغاية. وأشار إلى أن الكرنفال سيشكل وجهةً هامةً لاجتماع خبراء وهواة السيارات، وتشارك اهتماماتهم وأفكارهم. وسيتيح الكرنفال لتجار السيارات منصة فريدة لعرض منتجاتهم، وخدماتهم، واستعراض منجزاتهم وخططهم المستقبلية بشكل مباشر مع الجمهور.