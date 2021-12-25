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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أكبر تجمع لمحبي الأنواع الكلاسيكية في مصر.. أبرز سيارات أستون مارتن في عام 2021.. لامبورجيني أوروس تحصل على حزمة ترقيات خارقة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التالى:

 

لمحبي النوستالجيا.. أكبر تجمع لمحبي السيارات الكلاسيكية في مصر | صور

تنتشر العديد من الهوايات بين الشباب المصري العاشق لعالم السرعة والسيارات بكافة أنواعها، ومن أبرزها هواية جمع واحياء السيارات الكلاسيكية النادرة والشهيرة، التي تألقت في الماضي وكان لها سجلاً حافلاً وعلقت بأذهان الناس لفترات طويلة.

 

أبرز سيارات أستون مارتن في عام 2021 | صور

تصنف دوماً سيارات العلامة التجارية الإنجليزية أستون مارتن في فئة السيارات الأكثر فخامة وراحة في العالم، بسبب قدراتها المميزة والفريدة من نوعها، حيث تمزج بين قوة الاداء والسرعة الخارقة وجمال التصميم وأناقة المقصورة الداخلية.

 

بسعر 3 ملايين دولار .. كوينيجسيج ريجيرا تخطف الأنظار في لندن | فيديو

تجذب السيارات الخارقة فئة كبيرة جداً من الناس خاصة عندما تسير في الشوارع العامة وتختلط بباقي السيارات، ويرجع الفضل في ذلك لسرعتها وصوت محركاتها الخارقة التي تظهر بقوة عند الانطلاق، بالإضافة لتصميماتها الخارجية التي تلعب دوراً كبيراً.

 

لامبورجيني أوروس تحصل على حزمة ترقيات خارقة | صور

تألقت سيارة لامبورجيني أوروس وحققت نسبة مبيعات كبيرة جداً، فاحتلت المرتبة الأولى كأكثر سيارة مبيعاً لدى الشركة الإيطالية في عام 2021 وفقاً للتقارير الرسمية، حيث تعتبر واحدة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV على مستوى العالم، بفضل تصميمها العدواني وقوتها الجبارة على الطرق.

 

لوتس تنهي انتاج Elise وExige وEvora تمهيداً لدخول عصر جديد | صور

أنهت شركة لوتس تصنيع ثلاثة من سياراتها الشهيرة وخروجهم من خطوط الإنتاج رسمياً، وهم  Elise  وExige و Evora، لإفساح الطريق لسياراتها الخارقة القادمة بقوة في عام 2022 مثل Emira وEvija، تمهيداً لإطلاق حقبة جديدة من تاريخ الشركة التي تطمح للمنافسة والانتشار عالمياً بشكل أقوى.

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