لامبورجيني أوروس تحصل على حزمة ترقيات خارقة | صور

تألقت سيارة لامبورجيني أوروس وحققت نسبة مبيعات كبيرة جداً، فاحتلت المرتبة الأولى كأكثر سيارة مبيعاً لدى الشركة الإيطالية في عام 2021 وفقاً للتقارير الرسمية، حيث تعتبر واحدة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV على مستوى العالم، بفضل تصميمها العدواني وقوتها الجبارة على الطرق.

ورغم القوة الكبيرة التي تمتلكها سيارة لامبورجيني أوروس إلا أن العملاء دائماً يرغبون في المزيد من القوة والتميز، لذلك استجاب الثنائي الشهير المتخصص في التعديل على السيارات مانسوري و MTM وتعاونوا معاً لإضافة مجموعة من الترقيات الخارقة على السيارة الإيطالية بشكل أقوى من السابق.

جاءت تعديلات مانسوري الخارجية على سيارة لامبورجيني أوروس لتضيف مزيداً من الجاذبية والأناقة، مثل حواف لامبو الحديثة وفتحات التهوية الكبيرة، بالإضافة لمجموعة تعديلات ديناميكية ونظام عادم ثلاثي مركب وعدة تشطيبات مقتبسة من شخصية Ghostface من أفلام Scream الشهيرة.

بينما كانت MTM مسؤولة عن استخلاص قدر أكبر من الطاقة من المحرك حيث قام المتخصصون في مرحلة ما بعد البيع بتركيب زوج من شواحن التيربو الكبيرة ونظام سحب متطور، وفلتر هواء مخصص وناقل حركة أوتوماتيكي من نوع ZF ثماني السرعات معزز للتعامل مع الحمل الإضافي للمحرك، والذي يأتي بقوة هائلة تصل إلى 1001 حصان، تتشابه مع بوجاتي فيرون الأصلية بمحركها رباعي التيربو W16سعة 8000 سي سي.

رفعت MTMعزم الدوران إلى 1250 نيوتن/متر يمكن السيارة من التحرك بشكل أفضل في الجبال والطرق الوعرة، والذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا لتجنب إتلاف علبة التروس، ولم يتم حتى الآن الكشف عن أرقام الأداء الفعلية وستتفوق على أرقام النسخة الأصلية التي تبلغ 3.6 ثانية حتى تصل إلى 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 305 كم/ساعة.