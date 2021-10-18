لامبورجيني افنتادور رودستر 2021.. سيارة خارقة من العملاق الإيطالي

يشتهر العملاق الأيطالي لامبورجيني بسيارتة الخارقة و الفارهه باهاظة الثمن و التي لها شعبية كبيرة في الأسوق العالمية لما تمتلكة من مواصفات ميكانيكية قوية، وقدرات فنية جبارة من ناحية التسارع الجنوني في تحطم الأرقام القياسية، و تعد سيارة لامبورجيني افنتادور رودستر 2021 واحده من أقوي سيارات لامبورجيني و أكثرها تميزاً بسبب قدرتها على التسارع و الأنطلاق .

تستمد سيارة لامبورجيني افنتادور رودستر 2021 قوتها الميكانيكية من محرك V12 الرائد و الذي جاء بسعة 5600 سي سي ، و يمكنه توليد قوة تصل إلى 740 حصان و عزم دوران يصل الي 720 نيوتن/متر ، و يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات بنظام دفع كلي للعجلات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن قدرة 2.9 ثانية و تبلغ سرعتها القصوى 350 كم/س .



و من الخارج تأتي سيارة لامبورجيني افنتادور رودستر 2021 بتصميم رياضي أنيق يرسخ فكرة السيارة الخارقة بمفهوم لامبورجيني وذلك بفضل جسمها المصنوع من الكاربون فايبر الذي جعلها خفيفة الوزرن وقد حصلت السيارة اعجاب كبير جداً من عشاق لامبورجيني عموماً و جمهور افنتادور خصوصاً .

كما جاءت بمصابيح زينون أمامية و مصابيح LED خلفية و مقدمة نحيفه و جسم يعطي السيارة ديناميكية و قدرة أكبر على التعامل مع الهواء أثناء الأنطلاق بسرعات عالية و عجلات رياضية بقياس 21 بوصة و نظام عادم رياضي .

و من الداخل جاءت لامبورجيني افنتادور رودستر 2021 بمقصورة أمامية بتصميم راقي و مميز حيث تتوفر على شاشة عرض بقياس 8 بوصة و مقاعد قابلة للتدفئة و التهوية و زجاج عازل للصوت و الحرارة و كاميرا عرض ثلاثية الأبعاد و مداخل aux و راديو يتصل بالأقمار الصناعية و دعم للأجهزة المحمولة و اللوحية .